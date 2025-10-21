El Centro Sociocultural de San León de Teruel cumple su primer mes con una gran acogida de público

TERUEL 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro Sociocultural San León se ha consolidado como un nuevo punto de encuentro para la actividad cultural, formativa y social del barrio y del conjunto de la ciudad de Teruel, después de algo más de un mes desde su apertura al público.

En sus primeros treinta días, más de 600 personas han hecho uso de sus instalaciones, tanto en actividades organizadas como en espacios de libre acceso. Entre las propuestas con mayor participación destacan el baile en línea, el yoga, el taller de bienestar y movimiento, así como la sala de estudio, la sala de juegos de mesa, la sala de lectura o el jardín exterior, donde ya se han celebrado varios espectáculos al aire libre.

La Asociación de Vecinos de San León ha preparado una amplia programación para este primer trimestre tras su apertura, con actividades como baile latino, taller de memoria, gimnasia pasiva, costura básica, cocina, zumba, repostería, adornos navideños o reciclaje y restauración de muebles. Además, el Ayuntamiento de Teruel, a través del Departamento de Servicios Sociales, pondrá en marcha un taller de memoria para personas mayores. Otras asociaciones ya han mostrado su interés en sumar propuestas como un club de lectura, yoga kundalini o danzas africanas.

El centro también acoge cursos del CPEPA Isabel de Segura, reforzando así su papel como espacio educativo y de formación permanente. El Centro Sociocultural San León viene a completar la red de equipamientos públicos de Teruel, con el objetivo de ofrecer los servicios culturales, sociales y formativos que la ciudadanía demanda.

El concejal de Cultura, Carlos Méndez, ha mostrado su satisfacción por la gran acogida del centro en su primer mes. "Estamos muy contentos porque este primer mes confirma que este espacio era necesario y que cuando se ofrecen instalaciones abiertas, accesibles y dinámicas, la participación ciudadana responde". También ha agradecido "el esfuerzo de todas las entidades, asociaciones, personal y vecinos que han hecho posible este arranque tan positivo".

Méndez ha finalizado diciendo que "seguiremos trabajando para que este centro siga creciendo y se convierta en un referente de convivencia, aprendizaje y cultura en nuestra ciudad".