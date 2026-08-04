CEOE Aragón destaca la creación de empleo pese al repunte del paro y reclama reforzar la cualificación laboral

Los datos interanuales muestran que Aragón está creando empleo, aumentando la afiliación muy por encima del desempleo, lo que refleja la necesidad de incorporar talento bien orientado - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

CEOE Aragón ha señalado que el incremento del paro registrado en julio en esta comunidad responde a una tendencia generalizada en el conjunto de España y ha puesto el foco en la necesidad de reforzar las políticas de cualificación y recualificación profesional para adaptar la oferta laboral a las necesidades de las empresas.

Los datos del paro registrado en las oficinas del Instituto Aragonés de Empleo (INAEM) reflejan que el desempleo aumentó en Aragón en 1.389 personas durante el mes de julio, lo que supone un incremento del 2,90 por ciento respecto a junio. La organización empresarial ha destacado que solo tres comunidades autónomas lograron reducir el paro durante este periodo, mientras que el resto registró aumentos.

En Aragón, el desempleo ha crecido en las tres provincias. Huesca ha registrado el mayor incremento porcentual, con un 3,88 por ciento, seguida de Zaragoza, con un 2,84 por ciento, y Teruel, con un 1,97 por ciento.

Por sectores, el mayor aumento del paro se ha concentrado en el colectivo de personas sin empleo anterior, integrado por quienes se incorporan por primera vez al mercado laboral o llevan un largo periodo alejados de él. También el sector servicios ha registrado un incremento significativo del desempleo.

REFUERZO DE LA CUALIFICACIÓN

Ante esta situación, CEOE Aragón ha insistido en la importancia de impulsar políticas activas de empleo que permitan mejorar la cualificación de las personas desempleadas y adaptar sus perfiles profesionales a las ocupaciones que actualmente demandan las empresas.

La directora de Estudios y Análisis de CEOE Aragón, Beatriz Callén, ha destacado que los datos interanuales muestran una evolución positiva del mercado laboral aragonés. En concreto, ha señalado que entre julio de 2025 y julio de 2026 la afiliación a la Seguridad Social ha aumentado en casi 17.500 personas, un 2,73 por ciento, mientras que el desempleo ha crecido en 825 personas, un 1,70 por ciento.

Según Callén, estas cifras reflejan "el buen momento económico de Aragón y el esfuerzo y dinamismo de nuestras empresas, pese a un contexto exterior complicado". Asimismo, ha animado a las personas desempleadas, tanto de Aragón como de otras comunidades, a apostar por la formación para acceder a las oportunidades laborales existentes en la comunidad.

RÉCORD DE AFILIACIÓN EN HUESCA Y TERUEL

La organización empresarial ha destacado además que Huesca y Teruel han alcanzado durante julio nuevos máximos históricos de afiliación a la Seguridad Social, con 116.565 y 60.405 personas ocupadas, respectivamente.

No obstante, la afiliación ha descendido mensualmente en Zaragoza un 1,10 por ciento, lo que ha provocado una caída del 0,19 por ciento en el conjunto de Aragón. CEOE Aragón ha atribuido este comportamiento principalmente a la finalización de contratos en el sector educativo, habitual durante el periodo estival y que previsiblemente se revertirá con el inicio del curso escolar en septiembre.

Por otro lado, la organización ha advertido del incremento del desempleo entre la población de origen extranjero. En julio, el paro ha aumentado un 7,89 por ciento en este colectivo respecto al mes anterior y ha alcanzado un incremento del 17 por ciento entre los inmigrantes sin empleo anterior.

CEOE Aragón considera que esta evolución podría estar relacionada con el reciente proceso de regularización de personas inmigrantes y vuelve a poner de manifiesto la necesidad de favorecer la adecuación entre los perfiles profesionales y las necesidades del tejido empresarial para facilitar su incorporación al mercado de trabajo.