Cerca de 218.000 personas acuden al Cementerio de Torrero en los últimos diez días

Cementerio de Torrero. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cerca de cerca de 218.000 visitantes ha recibido el Cementero de Torrero, desde que el viernes 23 de octubre se pusiera en marcha el dispositivo de Todos los Santos, y hasta este domingo 1 de noviembre. Esto supone más que en todo el dispositivo de 2025, que se cerró con unas 210.000 visitas, según los datos facilitados por el Ayuntamiento de Zaragoza.

Este domingo ha sido el día que más afluencia ha recibido el camposanto, con más de 39.000 visitas, pero ha bajado respecto a otros años que se llegaba a alcanzar cerca de los 45.000 visitantes.

A falta cerrar este lunes el dispositivo especial de Todos los Santos, la afluencia este año ha sido más intensa que en 2025, si bien se muestra una tendencia más progresiva y repartida a lo largo de todo el dispositivo, con especial incidencia los días previos al 1 de noviembre. Se consolida así un cambio de tendencia con un mayor reparto de los ciudadanos entre distintas jornadas, sin concentrar todas las visitas en un mismo día.

Por el contrario, las jornadas previas han sido este año de mucha mayor afluencia, en una escala progresiva que comenzó a notarse a partir del martes 27 de octubre. De hecho, el viernes 30 de octubre el Cementerio de Torrero recibió un pico de afluencia casi similar al de este mismo 1 de noviembre, superando las 37.000 personas, más incluso que la víspera a la festividad --sábado 31 de octubre--, con unas 35.600 personas.

No se ha reportado ninguna incidencia reseñable hasta el momento y se mantiene la normalidad en los servicios, siempre con mayores afluencias en las horas centrales de la jornada y entorno al mediodía.

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