Cerca de 500 personas participan en el 20 Día de la Serra del Castell de San Esteban de Litera (Huesca)

Día de la Serra en San Esteban de Litera. - AYUNTAMIENTO DE SAN ESTEBAN DE LITERA

SAN ESTEBAN DE LITERA (HUESCA), 5 (EUROPA PRESS)

Cerca de 500 personas han participado en el XX Día de la Serra del Castell que organiza cada año la ACR Ciringall de San Esteban de Litera (Huesca).

La jornada comenzó como es tradicional con la plantación de árboles en la Sierra del Castillo donde sobre todo los más jóvenes participaron y, posteriormente, degustaron chocolate y torta.

Más tarde, la celebración se trasladó al parque municipal de El Prado donde los miembros del Ciringall cocinaron paella y longaniza.

Ese medio millar de participantes pudo disfrutar del entorno, de la comida y del homenaje que en esta ocasión recayó en la médico Menchu Polo y la enfermera Goretti Lordán, que dejaron una huella imborrable entre la población en los años en los que estuvieron ejerciendo en el consultorio local. El homenaje, como ya es tradición, tuvo su nota de humor y, tanto Menchu como Goreti, tuvieron que acertar en un juego en el que se simulaba las tripas de varios componentes de El Ciringall con los meses de embarazo e incluso tuvieron que atender a un simulacro de parto en directo.

El acto finalizó con la entrega de dos placas y con un sonoro aplauso de todos los asistentes. En este sentido, Menchu Polo aseguró que la de San Esteban de Litera fue probablemente su mejor etapa como médico y que ha resultado una forma excepcional de jubilarse, mientras que Goretti Lordán valoró como "muy especial" su paso por la localidad literana y que guarda grandes recuerdos de la gente de San Esteban".

Por su parte, el presidente de la ACR Ciringall, José Antonio Sancho, agradeció a ambas el trabajo desarrollado en el municipio, así como hizo un repaso a los 20 años del Día de la Serra del Castell que la asociación organiza los Sábados Santo.

La celebración continuó con el sorteo de una mano que emula al Castillo de San Esteban de Litera, que una vez más degustaron los más pequeños porque la agraciada del sorteo la regaló.

La fiesta siguió con la actuación en el parque El Prado del grupo local de versiones Vai Nino, organizado por Bar Restaurante El Prado en colaboración con el Ayuntamiento. Mucho público aprovechó para disfrutar de este grupo que ya es un habitual en las celebraciones del municipio.

Al finalizar tomó el relevo Dj Suneo que hizo disfrutar a los más jóvenes hasta altas horas de la madrugada.

El Día de la Serra del Castell de la ACR Cinrigall es una actividad ya marcada en el calendario festivo de San Esteban de Litera y donde el parque El Prado se trasforma con una gran comida de hermandad entre vecinos de San Esteban y amigos que pasan las vacaciones de Semana Santa en el municipio.