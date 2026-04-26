Cerca de 6.000 bikers disfrutan de una Orbea Monegros 2026 más competitiva que mantiene su esencia popular

Salida de la Orbea Monegros 2026 en Sariñena. - ORBEA MONEGROS

SARIÑENA (HUESCA), 26 (EUROPA PRESS)

Sariñena volvió a latir al ritmo del mountain bike con la celebración este sábado de la Orbea Monegros 2026, una edición que ha confirmado el inicio de una nueva etapa para la prueba tras el punto de inflexión vivido el pasado año. El desierto de Los Monegros ha sido, una vez más, escenario de una jornada inolvidable en la que la evolución del evento y el espíritu colectivo de superación se dieron la mano.

Más de 6.000 ciclistas y miles de acompañantes transformaron la comarca en un auténtico punto de encuentro para los amantes del MTB, consolidando a Orbea Monegros como una de las grandes referencias del calendario europeo.

La salida desde el recinto ferial de Sariñena volvió a ser uno de los momentos más icónicos de la jornada. Fuegos, música y una cuenta atrás vibrante marcaron el inicio de una aventura que llevó a los participantes a recorrer los exigentes paisajes del desierto a través de sus dos recorridos: la Maratón y la Media Maratón, atravesando enclaves emblemáticos como el tozal de la Cobeta.

Más allá del rendimiento deportivo, Orbea Monegros volvió a demostrar que su verdadero valor reside en las personas. La implicación de voluntarios, instituciones y habitantes de la comarca fue, una vez más, clave para el éxito de la jornada, reflejando el carácter acogedor y comprometido de un territorio que vive el evento como propio.

Este compromiso colectivo conecta directamente con la esencia de Orbea como cooperativa, donde el trabajo en equipo, la cercanía y la búsqueda de impacto positivo forman parte de su ADN .

Desde la organización, fiel a su vocación de servicio, se sigue trabajando para elevar la experiencia edición tras edición, incorporando mejoras que responden a las necesidades de una comunidad en constante crecimiento sin perder la autenticidad que ha hecho de Monegros un evento único.

IMPLICACIÓN COLECTIVA

Orbea Monegros 2026 ha vuelto a ser posible gracias al apoyo de patrocinadores y colaboradores que comparten la visión del evento y contribuyen a hacer realidad esta experiencia única. Marcas como Columbus, SunLiving, Vaude, Ternua, ABUS, Vittoria, DHL, La Osa y Sorigué, 226ERS, WD-40, Amstel, Baqué, koda, QuieroMisFotos, Kaiku, así como el Gobierno de Aragón, han sido parte fundamental de esta edición.

Su implicación, junto al trabajo de voluntarios, instituciones y participantes, refuerza el carácter colectivo de una prueba que trasciende lo deportivo para convertirse en un proyecto compartido.

Orbea Monegros sigue escribiendo su historia con cada pedalada. Y en 2026, esa historia ha vuelto a confirmarse como un éxito colectivo, donde miles de ciclistas han encontrado en el desierto algo más que una meta: un reto, una emoción y una experiencia que permanece.