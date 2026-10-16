Cerca de 650 voluntarios por Zaragoza se vuelcan con las fiestas del Pilar

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, con los Voluntarios por Zaragoza, en el Mercado Central - DANI MARCOS

ZARAGOZA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de 650 Voluntarios de Zaragoza se vuelcan estos días con su ciudad en plena celebración de las fiestas del Pilar. Durante estos días festivos, los voluntarios participan en diferentes actos colaborando con la organización y ayudando e informando a los ciudadanos y visitantes que llegan estos días a la capital aragonesa.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, junto al consejero municipal de Participación Ciudadana, Alfonso Mendoza, ha querido agradecerles en persona esta labor desinteresada y altruista en un encuentro que ha mantenido con ellos en el Mercado Central, donde han disfrutado de un vermú con productos aragoneses.

"Siempre estáis al servicio de la ciudad, colaborando con el Ayuntamiento para ayudar a los zaragozanos", ha indicado la alcaldesa, quien ha agradecido esa generosidad y ese trabajo altruista que, además, "hacéis siempre con buena cara".

Las fiestas del Pilar son días de mucho trabajo para los voluntarios, que están presentes en los actos más multitudinarios. Antes incluso de que comenzaran las Fiestas colaboraron en la entrega de las acreditaciones para participar en la Ofrenda de Frutos o en la Ofrenda subacuática celebrada en el Acuario.

El día del Pregón, comienzo de las fiestas, 30 voluntarios han estado presentes en el pasacalles delimitando el recorrido. Han participado también en otros actos, como en el Homenaje a las Heroínas de los Sitios; en el anfiteatro Xior, en la Ofrenda subacuática, en el Río y Juego y en la banda de música Cúpula la Granja, entre otros.

APOYO IMPORTANTE

Como todos los años, los voluntarios han sido un apoyo importante para garantizar el buen funcionamiento de la ofrenda de flores, donde 160 miembros han informado y colaborado con la organización recogiendo los ramos de los participantes para la confección del manto, con el objetivo de agilizar la fila.

Han realizado también una labor de información sobre los accesos y tiempo de espera, además de custodiar la bandera del país invitado (Venezuela) que salió junto a la Cruz de Lorena desde la plaza Sas hasta los pies de la Virgen.

Y siguiendo la tradición, han sido el último grupo que cierra una ofrenda de flores que este año ha vuelto a batir récord de participación con 134.000 oferentes.

Por otro lado, los voluntarios están también presentes en las actividades infantiles, como el León Garganchón o el Tragachicos. En estas atracciones, los voluntarios ayudan a gestionar la fila e indican a los padres y madres el lugar de recogida de los niños, además de en el parque Río y Juego en el recinto de la Expo, en el Teatro y Circo del Parque Delicias y en el certamen de Jotas y Folclore de la Fuente de Hispanidad.