Cerca de 80 profesionales comparten sus experiencias en el II Encuentro de Bibliotecas organizado por la DPZ

ZARAGOZA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 80 personas, con abrumadora presencia femenina, han participado este lunes en el segundo Encuentro de Bibliotecas de la provincia de Zaragoza organizado por la Diputación de Zaragoza en colaboración con la Asociación de Bibliotecarias y Bibliotecarios Municipales de Aragón (AMIBAR) y que ha contado con la presencia del director del Instituto Cervantes, Luis García Montero.

El evento, que ha tenido lugar en el antiguo salón de plenos de la DPZ, ha servido para poner en común diferentes experiencias aportadas por bibliotecarias de AMIBAR y ahondar en la relevancia social y cultura de estos espacios que contribuyen a vertebrar y dinamizar el territorio, tanto en la ciudad como en el medio rural.

"Las bibliotecas están en el corazón de la cultura y está muy bien que las instituciones las apoyen económicamente porque creo que una labor fundamental de las instituciones es establecer puentes con la gente", ha defendido el director del Instituto Cervantes, poeta, filólogo y catedrático de Literatura de la Universidad de Granada.

LAS BIBLIOTECAS "HACEN VIVA LA MEMORIA"

El alcance de las bibliotecas no se agota ahí, según ha resaltado Montero, que ha resaltado el "activo papel cultural" que han adoptado en los últimos tiempos: "Su labor no es simplemente reunir libros y conservarlos, que está muy bien en esta época, recordarle a la gente que hay cosas del pasado que merece la pena conservar en la memoria, pero es que ahora, aparte de eso, las bibliotecas son un espacio de actividad, de talleres, de encuentros, de seminarios, que hacen de la memoria algo muy, muy, muy vivo", ha alabado.

Montero ha estado acompañado por la directora del servicio de Bibliotecas de Navarra, Clara Flamarique, quien se ha mostrado agradecida por la invitación y por poder aprovechar la ocasión para compartir experiencias de las bibliotecas de Navarra con las aragonesas "y poder seguir imaginando lo que queremos para las bibliotecas. En ellas creemos porque son un servicio público, útil, necesario e imprescindible".

Los asistentes han conocido las claves de propuestas como 'Un río de letras' de Lorena Villegas --biblioteca de Gelsa--, 'Laboratorios bibliotecarios de participación y creación en la biblioteca', de Alicia Rey --biblioteca Ramón J. Sender, en Huesca--, 'Talentos del Sur: la biblioteca como faro de creatividad y comunidad', de Violeta Escuredo y Teresa Alonso --Biblioteca Andresa Casamayor, en Zaragoza--.

También se han presentado las iniciativas 'La magia de los libros', de Pilar Cuartero --biblioteca de Pradilla--; 'Encuentro palabra e imagen' de Inmaculada Callén --biblioteca de Alagón--, y 'La biblioteca municipal como espacio de integración intercultural: experiencias y retos del día a día' de Loli Esteban --biblioteca de Caspe--.

"El objetivo es generar una conexión creciente entre las bibliotecarias, que ya lo tienen, y con la Diputación de Zaragoza, con el servicio de archivos y bibliotecas, para crecer juntos, aprovechar aprendizajes, experiencias y destrezas, en las bibliotecas rurales especialmente", ha explicado el diputado delegado de Archivos y Bibliotecas de la Diputación de Zaragoza, José Manuel Latorre.

Un acto "esencial" a juicio de la presidenta de la Asociación de Bibliotecarias y Bibliotecarios Municipales de Aragón (AMIBAR), Chus Justo, porque "contribuye a crear espacios de encuentro y diálogo e ir de la mano de una institución como la DPZ, para que vele por las bibliotecas y les empuje, les dé el soplido que a veces necesitan. Yo creo que es muy, muy, muy necesario y nos sentimos bastante afortunadas por poder formar parte de la organización de este encuentro y de vivirlo", ha agradecido.

El encuentro también sirve de foro para que la DPZ escuche las demandas de las propias bibliotecas y las bibliotecarias, que pasan fundamentalmente, según ha explicado Latorre, por "el reconocimiento social y profesional, que los ayuntamientos inviertan en la biblioteca, no solamente en infraestructuras, sino también que el personal esté bien remunerado, bien reconocido, que esté dentro no solo de la plantilla, sino que, además, progresivamente la titulación con la que las bibliotecarias están formadas sea reconocida en el organigrama municipal".

La clausura del acto ha corrido a cargo de la jefa de sección de bibliotecas de la DPZ, María José Jarné.