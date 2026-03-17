CHA acusa al Gobierno de Aragón de "caos y opacidad" en el proceso de escolarización

Archivo - La diputada de CHA Isabel Lasobras. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta de CHA en las Cortes de Aragón, Isabel Lasobras, ha acusado al Gobierno de Azcón de "caos y opacidad" en el proceso de escolarización, con un Departamento de Educación que "no planifica, no escucha y actúa de manera unilateral, generando inseguridad en las familias y deteriorando el sistema educativo".

En palabras de Lasobras, las últimas decisiones de la Consejería liderada por Tomasa Hernández sobre el proceso de escolarización para el curso 2026-2027 confirman "una forma de gobernar basada en la improvisación permanente, la falta de transparencia y la nula voluntad de diálogo".

Para la formación aragonesista, la gestión de las últimas semanas no es un episodio puntual, sino "la constatación de un modelo que excluye a la comunidad educativa".

En este sentido, Lasobras ha criticado que la denominada Mesa de Familias no se haya convocado ahsta el 25 de marzo, tras semanas de quejas, lo que evidencia "un claro desprecio por los espacios de participación y por el papel de las familias en decisiones que les afectan directamente".

La parlamentaria de CHA ha mostrado también reticencias al anuncio de introducir sistemas de inteligencia artificual para adjudicar plazas fuera de plazo, advirtiendo de que "sustituir la valoración individualizada por decisiones automatizadas en un ámbito tan sensible puede convertirse en un mecanismo para eludir responsabilidades ante una gestión deficiente".

En definitiva, desde CHA han considerado que el modelo de escolarización impulsado por el actual Ejecutivo autonómico está "fracasando", con una implantación de la zona única que ha complicado la organización del sistema "sin aportar mejoras reales" y decisiones como igualar la puntuación por domicilio laboral y familiar, que responden a "planteamientos ideológicos ajenos a la realidad territorial". A ello se suma una gestión del alumnado fuera de plazo que, "lejos de corregir desigualdades, las agrava, obligando a muchas familias a aceptar centros alejados de su entorno".

Lasobras ha lamentado también la ausencia de respuestas sobre cuestiones fundamentales para el sistema educativo aragonés, como la reducción de ratios en un contexto de descenso demográfico, la garantía de plazas para alumnado con necesidades específicas, la falta de oferta pública suficiente en educación especial o la inexistencia de una planificación clara para la implantación de aulas de 2 años: "Se está consolidando un modelo desordenado que genera más desigualdad y más incertidumbre".

Del mismo modo, ha tildado de "incoherente" desvincular la anunciada gratuidad del ciclo de 0 a 3 años del propio proceso de escolarización porque "añade confusión en un momento clave para las familias", además de la publicación tardía de la Orden de Tiempos Escolares, con varios meses de retraso y sin información previa, lo que puede condicionar decisiones ya tomadas.

Por todas estas cuestiones, ha reclamado "un giro inmediato" en la política educativa del Gobierno de Aragón que garantice "transparencia, participación real y una planificación rigurosa orientada al interés general".