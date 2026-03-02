CHA avanza que denunciará esta legislatura las privatizaciones del PP: "La sanidad pública no se negocia"

Reunión del Consello Nazional de CHA. - CHA

ZARAGOZA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Chunta Aragonesista (CHA), Isabel Lasobras, ha avanzado este lunes que, en la XII Legislatura de las Cortes de Aragón que comienza este martes, la formación va a denunciar "todas las privatizaciones" y todo el dinero público que se va al sector privado en el ámbito sanitario: "La sanidad pública no se negocia", ha remarcado.

En declaraciones a los medios de comunicación después de la reunión del Consello Nazional de la formación aragonesista, Lasobras ha insistido en que "los aragoneses no pueden estar esperando cinco meses para una primera consulta o una prueba diagnóstica" porque el PP está tomando "el modelo de Ayuso" y "lo único que ha hecho es recortar, tensionar la sanidad pública, externalizar y privatizar".

"Nosotros, en el Parlamento aragonés, como no puede ser de otra manera, vamos a defender la sanidad pública aragonesa, sobre todo para garantizar la calidad asistencial de todas las personas, vivan donde vivan, porque el Partido Popular eso, a día de hoy, no lo está haciendo", ha recalcado.

Así, tras reiterar que el PP está "en las antípodas" de su ideología, ha incidido en que van a luchar por una sanidad pública, que es "la única que da igualdad a todos los ciudadanos, se viva en una ciudad o se viva en un municipio pequeño".

En palabras de la dirigente de CHA, Aragón atraviesa "una situación muy grave" por el "deterioro" de su sanidad pública "y los únicos responsables son el Partido Popular y Azcón".

Ha justificado esta afirmación con datos como que Aragón es la tercera Comunidad con más demora para una primera consulta con el especialista, con 138 días --cinco meses--.

"Esto es política del Partido Popular, que ha decidido no reforzar la sanidad pública, ha decidido no mejorar las condiciones laborales de los profesionales sanitarios y ha decidido no planificar", ha criticado Lasobras, quien ha asegurado que el Ejecutivo de Azcón "ha abierto las puertas de par en par a la privatización y a la externalización".

Ha destacado también que, "muchos domingos", se están realizando pruebas diagnósticas en hospitales como los de Calatayud, Alcañiz o Barbastro y que lo están haciendo con empresas privadas, con lo que el Servicio Aragonés de Salud (Salud) "pone el edificio, pone el personal de administración, de mantenimiento y la empresa privada lo que pone es la especialidad". "Desde luego, nosotros, como Chunta Aragonesista, esto no lo podemos permitir", ha zanjado.