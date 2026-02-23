CHA celebra el avance de la variante Borja-Maleján y destaca el impulso de Jorge Pueyo

Archivo - Los concejales de CHA en Borja, Mamen Chamorro y Julio Andía. - CHA. - Archivo

BORJA (ZARAGOZA), 23 (EUROPA PRESS)

Los concejales de CHA en el Ayuntamiento de Borja, Mamen Chamorro y Julio Andía, han mostrado su satisfacción por el anuncio del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible de que ha sometido a información pública el proyecto para la variante Borja-Maleján, y han destacado el impulso del exdiputado de la formación en el Congreso, Jorge Pueyo.

El Ministerio ha aprobado provisionalmente y someterá a información pública el proyecto de trazado de la variante de la N-122 de las poblaciones de Borja y Maleján, en la provincia de Zaragoza. Las obras cuentan con un presupuesto estimado que asciende a más de 70 millones de euros --IVA incluido-- y su anuncio se ha publicado este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Tras conocer la noticia, los ediles aragonesistas han expresado su alegría "por el impulso a esta obra tan demandada en Borja y en toda la Comarca, que permitirá una mejora de la seguridad vial en la carretera N-122 al evitar el paso del tráfico de largo recorrido por las travesías de Borja y Maleján".

La noticia llega cuatro meses después de la aprobación, el pasado 14 de octubre, en la Comisión de Seguridad Vial del Congreso de los Diputados, de una proposición no de ley presentada por el entonces diputado de CHA, Jorge Pueyo, para agilizar esta variante, que contó con 17 votos a favor --Sumar y PP-- 3 en contra --Vox-- y 12 abstenciones --PSOE--.

El texto instaba al Ejecutivo a agilizar los plazos de licitación y ejecución de la inversión del proyecto de variante entre Borja y Maleján en la N-122 para garantizar "en el menor plazo posible tanto su seguridad vial como el acceso seguro al casco urbano". A esta iniciativa se han sumado continuas intervenciones de Pueyo defendiendo la necesidad de esta vía y otras mociones presentadas por CHA en el Consistorio borjano, el Pleno comarcal, la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) y las Cortes de Aragón.

"Esta es probablemente la única carretera nacional que cuenta con una señal de 'STOP' en el medio y en el acceso a un municipio en la provincia de Zaragoza", ha recordado Chamorro, quien ha considerado que "a nadie se le escapa que ese 'STOP' supone un problema tanto para la fluidez del tráfico de paso como para la seguridad vial de los vecinos y vecinas".

Por su parte, Julio Andía ha apuntado que "se trata de una zona de tránsito de vehículos pesados y se encuentra además justo al final de una curva muy cerrada". "Se trata de un punto negro donde se han sucedido numerosos accidentes, incluso mortales", que se agrava al encontrarse en una zona de paso hacia una residencia de personas mayores, un instituto de Secundaria, un colegio público y el polideportivo municipal.