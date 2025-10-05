CHA considera que convertir los Puntos Violeta en espacios seguros "es un grave paso atrás contra la violencia machista"

ZARAGOZA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Chunta Aragonesista ha expresado su condena firme por la eliminación de los Puntos Violeta en las Fiestas del Pilar por parte del Ayuntamiento de Zaragoza, "con mayor fuerza a raíz de la agresión ocurrida este sábado en el barrio de Delicias", apunta, ya que lo considera "un grave paso atrás contra la violencia machista".

La decisión de sustituirlos por unos 'espacios seguros' genéricos, consideran desde la formación aragonesista, "no es una mejora, sino un grave paso atrás en la lucha contra la violencia machista".

Para ello, argumentan que los Puntos Violeta "no son un simple dispositivo logístico, sino "un símbolo y una herramienta de prevención, atención y acompañamiento a las mujeres que sufren agresiones sexistas".

Defienden, además que "son espacios gestionados por profesionales formadas en igualdad, reconocibles y de confianza, que han salvado situaciones y evitado muchas más".

Eliminar este recurso especializado, según critican, "diluye la violencia machista en un cajón de violencias varias y la vuelve invisible".

Así, entienden que "no se puede atender con la misma eficacia una agresión sexista que una riña o un conflicto derivado del consumo de alcohol. La violencia contra las mujeres tiene causas estructurales y exige respuestas específicas", reclaman.

CHA considera "evidente" que esta medida adoptada por el equipo de Gobierno de la ciudad "responde a una presión ideológica que pretende negar la existencia de la violencia de género y borrar los avances conseguidos durante años gracias al trabajo del movimiento feminista y de las instituciones comprometidas con la igualdad".

Desde Chunta Aragonesista critican la "deriva regresiva" del Gobierno municipal y exigen que se restituyan los Puntos Violeta como espacios visibles, especializados y dotados de recursos humanos formados en violencia machista.

"Reafirmamos nuestro compromiso con una Zaragoza libre de violencias, donde la protección y la igualdad de las mujeres no se negocien ni se diluyan bajo etiquetas neutras. Porque cuando se borra la palabra "machista", se borra también la voluntad política de combatirla", concluyen.