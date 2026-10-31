CHA considera que las medidas fiscales de PP y Vox suponen más desigualdad y menos recursos para los servicios públicos

Archivo - La portavoz adjunta de CHA en las Cortes de Aragón, Verónica Villagrasa. - CHA - Archivo

ZARAGOZA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Chunta Aragonesista (CHA) se ha mostrado en contra de la decisión del Gobierno de Aragón de bonificar el 99% del Impuesto de Sucesiones a partir de 2027 porque "supone un nuevo paso hacia un modelo fiscal injusto que favorece a quienes más tienen y profundiza las desigualdades sociales" y "reduce la capacidad de las instituciones públicas para redistribuir la riqueza y garantizar la igualdad de oportunidades entre la ciudadanía".

La portavoz adjunta de CHA y portavoz en la Comisión de Hacienda, Presupuestos, Interior yAdministración Pública de las Cortes de Aragón, Verónica Villagrasa, ha manifestado que "estamos ante una decisión política que vuelve a poner los intereses de una minoría por delante de las necesidades de la mayoría social. No podemos aceptar que se presenten como beneficios para toda la ciudadanía medidas fiscales que favorecen especialmente a quienes reciben grandes patrimonios, mientras miles de familias aragonesas tienen dificultades para llegar a fin de mes".

Villagrasa ha añadido que Aragón necesita más inversión pública, no menos ingresos. "Necesita políticas decididas para facilitar el acceso a una vivienda digna y asequible, reforzar la educación pública, garantizar una sanidad pública de calidad y atender adecuadamente los servicios que sostienen la cohesión territorial y social. Cada decisión fiscal debe evaluarse también por su impacto en la capacidad de las administraciones públicas para responder a estas necesidades".

CHA ha apuntado que defiende una fiscalidad justa, progresiva y solidaria, en la que contribuya más quien más capacidad económica tiene. "La prioridad no puede ser bonificar impuestos a las grandes herencias. Gobernar significa elegir prioridades, y creemos que los recursos públicos deben estar al servicio de la mayoría social y no de los privilegios de unos pocas personas", ha finalizado diciendo Villagrasa.