CHA coorganiza en el Congreso de los Diputados una jornada contra la gordofobia estructural

Mary Carmen Bozal, Diputada De Las Cortes De Aragón Por CHA. - CHUNTA ARAGONESISTA

ZARAGOZA 9 May. (EUROPA PRESS) -

Chunta Aragonesista (CHA) coorganizará el próximo 11 de mayo a las 17.00 horas en la Sala Constitucional del Congreso de los Diputados la jornada 'Cuerpos fuera de plano', un espacio de reflexión, denuncia y diálogo centrado en la gordofobia estructural y en la invisibilización sistemática de las mujeres gordas en ámbitos como la política, la cultura, los medios de comunicación o las artes.

La iniciativa está impulsada conjuntamente por la diputada de las Cortes de Aragón por CHA; Mary Carmen Bozal; la coordinadora de l'Espai Feminista de Més Compromís, Nerea Bella, y el coportavoz federal del Partido Verde, Mar González

Para Bozal, "llevar este debate al Congreso es importante porque la gordofobia sigue siendo una violencia profundamente normalizada y silenciada contra las mujeres gordas". En este sentido, ha señalado que "hablamos de discriminaciones que atraviesan todos los ámbitos de la vida: el acceso al empleo, la representación pública, la cultura, la sanidad o incluso la forma en la que se nos permite ocupar espacio".

La jornada contará además con la participación de voces destacadas del activismo y la creación cultural como Teresa López, actriz y activista; Aída González, escritora y activista; y Lara Gil y Cristina de Tena, presentadoras del espacio 'Nadie hablará de nosotras'.

Durante el encuentro se abordarán cuestiones como la ausencia de referentes de mujeres gordas en la vida pública, las violencias cotidianas derivadas de la gordofobia, las dificultades para ocupar espacios de representación o las consecuencias de crecer sin cuerpos diversos en los que mirarse. "Muchas mujeres gordas crecen aprendiendo que determinados espacios no están hechos para ellas. Por eso es tan importante generar referentes y abrir conversaciones como esta en instituciones públicas", ha defendido Bozal.

Desde CHA han subrayado que la gordofobia "no es una cuestión individual ni estética, sino una discriminación estructural que condiciona qué mujeres pueden ocupar espacio, ser escuchadas y reconocidas públicamente". La jornada combinará conversación, análisis político y reflexión colectiva en un formato abierto y participativo.