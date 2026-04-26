CHA critica el nuevo contrato de guardias externas del Hospital de Teruel

Isabel Lasobras, portavoz adjunta de Chunta Aragonesista (CHA). - CHA

TERUEL, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta de CHA en las Cortes de Aragón, Isabel Lasobras, critica la decisión del Gobierno de Aragón de licitar un nuevo contrato para externalizar guardias médicas en el Hospital Obispo Polanco de Teruel, por un importe de 199.000 euros, con el objetivo de reforzar servicios ante la falta de personal sanitario, especialmente de cara al verano.

Lasobras critica que esta medida "vuelve a evidenciar la deriva del Gobierno de Aragón hacia la privatización encubierta de la sanidad pública" y subraya que "no es una solución estructural, sino un parche que confirma el fracaso de su política sanitaria".

Desde CHA advierten de que este tipo de contratos se repiten de forma continuada en especialidades como Ginecología, Anestesia o Urología, áreas con dificultades para cubrir turnos y que ya han sido objeto de adjudicaciones similares en los últimos meses.

Lasobras critica que el Gobierno "prefiere destinar recursos públicos a empresas privadas en lugar de apostar por mejorar las condiciones laborales, la estabilidad y los incentivos para atraer profesionales a territorios como Teruel".

Asimismo, alerta de que esta política "agrava las desigualdades territoriales y pone en riesgo la calidad y continuidad de la atención sanitaria en el medio rural".

"La ciudadanía turolense no puede depender de soluciones temporales ni de empresas externas para garantizar un derecho básico. Aragón necesita una apuesta decidida por la sanidad pública, no más contratos que consolidan su debilitamiento", afirma la Portavoz Adjunta de CHA en las Cortes de Aragón.

Finalmente, Lasobras anuncia nuevas iniciativas parlamentarias en las Cortes de Aragón, mediante preguntas dirigidas a los actuales responsables en funciones, hasta el nombramiento de la persona que ostente la responsabilidad en el nuevo Gobierno PP-Vox.