Dos muertos al caer un coche al río Clariano en Ontinyent y detenido el conductor tras dar positivo en droga

Dos muertos al caer un coche al río Clariano y detenido el conductor tras dar positivo en droga - GOOGLE MAPS

VALÈNCIA 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 45 años y una mujer de 41 han fallecido este domingo tras caer un vehículo desde un puente al río Clariano en la localidad valenciana de Ontinyent y una tercera ha resultado herida, según han confirmado a Europa Press fuentes de la investigación y posteriormente el Centro de Coordinación e Información de Urgencias (CICU). El conductor del vehículo, que ha resultado ileso y ha dado positivo en el control de drogas, ha sido detenido por la Guardia Civil.

Los hechos han ocurrido sobre las 17.30 horas en la zona del puente del Camí del Carril, donde un vehículo ha caído al río. Hasta el lugar se han movilizado, por parte del Consorcio de Bomberos, tres dotaciones de los parques de Xàtiva y Ontinyent, sargento de Alzira, rescatadores GERA y helicóptero con médico a bordo.

También han acudido dotaciones del Consorcio de Alicante por protocolo de actuación en zonas limítrofes entre ambas provincias. Los efectivos han extraído del interior del vehículo a tres personas, según han detallado desde el cuerpo provincial.

En el vehículo viajaban tres personas, dos de las cuales han fallecido. Por su parte, el conductor, que ha resultado ileso, ha quedado detenido tras dar positivo en el control de drogas.

El alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, en un mensaje publicado en su perfil de la red social X, ha lamentado el fallecimiento de ambas personas, vecinos de la localidad. "Quiero acompañar a las familias y amigos en su dolor", ha expresado.