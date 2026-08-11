CHA denuncia que Azcón deja a Aragón "al servicio de Vox" ante el reparto de menores migrantes

La secretaria general de CHA, Verónica Villagrasa. - CHA.

ZARAGOZA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz y secretaria general de CHA, Verónica Villagrasa, ha denunciado este martes que el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, deja a la Comunidad Autónoma "al servicio de Vox" ante el reparto de menores migrantes no acompañados.

En una nota de prensa, ha acusado a Azcón de permitir "que Vox marque la posición de Aragón" y de situar los intereses de su socio de Gobierno "por encima de la defensa de los derechos de la infancia y de la propia dignidad de Aragón".

"Azcón vuelve a demostrar que está siempre al servicio de Vox y que no le importa que Aragón quede en el grupo de quienes no quieren mostrar ni el mínimo signo de humanidad ante menores que se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad", ha señalado Villagrasa.

Para CHA, es "especialmente grave" que Aragón no esté presente en un espacio en el que se va a abordar precisamente la respuesta de las comunidades autónomas ante la situación de estos menores tras la reciente crisis migratoria de Ceuta.

"Lo mínimo que se puede exigir a un Gobierno es que esté presente, que escuche y que llegue a acuerdos por una cuestión elemental de respeto a los derechos humanos. No participar supone renunciar a tener voz en una cuestión que afecta directamente a Aragón", ha aseverado la diputada de CHA en el Parlamento autonómico.

"INSENSATEZ"

A su juicio, "tenemos en Aragón el PP más sometido a la insensatez y la falta de respeto institucional de Vox" y "Azcón permite que sea Vox quien decida que ni siquiera se participe".

Esta situación evidencia "hasta qué punto la acción del Gobierno de Aragón está condicionada por Vox" y supone un nuevo ejemplo de la falta de liderazgo político de Azcón frente a su socio.

La secretaria general de CHA ha reclamado al presidente de Aragón que "deje de utilizar a los menores como moneda de cambio político" y que adopte cuantas medidas sean necesarias para que Aragón participe en los espacios de coordinación institucional donde se aborde su acogida.

"Estamos hablando de menores que necesitan protección, atención y recursos. No son cifras ni instrumentos para el enfrentamiento político entre gobiernos, ni para aprovechamiento partidista", ha considerado, añadiendo que "Aragón debe estar a la altura y actuar desde la responsabilidad, la solidaridad y la defensa de los derechos de la infancia".

Finalmente, Villagrasa ha recordado que en esta reunión también se van a tratar otras cuestiones relevantes donde Aragón debería tener voz, como en la redacción de un proyecto de ley para la protección de la infancia y la seguridad jurídica necesaria para las familias acogedoras.