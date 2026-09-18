Montero urge explicaciones a Moreno por "hasta 38.000 millones de euros gastados de manera irregular" por la Junta

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, se dirige al presidente de la Junta, Juanma Moreno, en el Pleno del Parlamento andaluz. (Foto de archivo). - MARÍA JOSÉ LÓPEZ/EUROPA PRESS

SEVILLA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha urgido este viernes al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), a dar "explicaciones inmediatas" por "hasta 38.000 millones de euros gastados de manera irregular" desde la administración autonómica.

Así lo ha señalado la dirigente socialista en un apunte en su cuenta en la red social 'X' al hilo de la fiscalización que ha realizado la Cámara de Cuentas de Andalucía en relación al procedimiento de sustitución del control previo por el control financiero permanente por el que optó la Junta entre los años 2020 y 2024 sobre al menos 37.921,01 millones de euros de obligaciones reconocidas.

Tras conocerse este viernes el informe de dicho trabajo de fiscalización incluido en el Plan de Actuaciones del órgano fiscalizador andaluz para 2025, María Jesús Montero ha sentenciado que "es muy grave que la Cámara de Cuentas haya detectado fallos en el 93% de las auditorías al gasto realizado por el gobierno de Moreno Bonilla".

La líder del PSOE-A se ha pronunciado así tras detallar la Cámara de Cuentas que, del total de "informes definitivos" de control financiero emitidos por la Intervención de la Junta en el periodo analizado en dicha fiscalización, que han sido 188, un 6,38% --un total de 12-- son "con opinión favorable", 134 "con salvedades" (71,28%), y 42 presentan una "opinión desfavorable" (22,34%).

"Quitaron los controles y ahora la Intervención General de la Junta señala hasta 38.000 millones de euros gastados de manera irregular", ha apuntado María Jesús Montero antes de apostillar que "es especialmente preocupante, aunque no sorprendente, que estas irregularidades se concentren en la sanidad pública", tras saberse además que casi un 80% del dinero sobre el que se sustituyó el control previo por el financiero permanente corresponden a los centros de gasto periféricos del Servicio Andaluz de Salud (SAS), con 30.276,47 millones.

En esa línea, Montero ha remarcado que desde el PSOE-A llevan "años denunciando los contratos a dedo y sin control en el SAS para beneficiar a saco a la sanidad privada".

La secretaria general del PSOE-A ha concluido que Moreno "debe dar explicaciones inmediatas", porque "su gobierno ha gastado de manera irregular los recursos que deberían haber ido a financiar la sanidad pública, la educación o la dependencia en Andalucía, según los órganos fiscalizadores de la propia Junta". "Una gestión deficiente del dinero de los andaluces que tiene mucho que ver con que los servicios públicos funcionen hoy peor que nunca en nuestra comunidad", ha apostillado la dirigente socialista para concluir.