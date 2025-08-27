CHA exige la paralización inmediata del "arboricidio" en Huesca y pide explicaciones a la alcaldesa

HUESCA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora de CHA-Uesca, Sonia Alastruey, ha exigido a la alcaldesa, Lorena Orduna, "que escuche el clamor de la ciudadanía oscense y paralice un arboricidio que ha sido llevado a cabo con ocultación y manipulación de los datos, de espalda a los barrios y a la participación ciudadana", ya que no se han dado las explicaciones pertinentes.

Alastruey ha considerado que "Huesca necesita un plan real contra las altas temperaturas, más sombras y refugios climáticos abiertos y una ciudad que defienda la salud de las personas y no continuas talas indiscriminadas".

Por ello, ha defendido que "este es el momento de proteger a los árboles", que "no son objetos de adorno ni mobiliario urbano, sino seres vivos que hay que cuidar, gestionar adecuadamente y proteger" ya que, además, "de ellos depende, en buena medida, el bienestar de los oscenses".

Ha calificado también de "lamentable" que, con motivo de la urbanización del polígono de las Harineras, se esté llevando a cabo "un arboricidio de grandes ejemplares en perfecto estado, sin enfermedades y que creaban un túnel de sombra a lo largo de ese tramo de la avenida Martínez de Velasco.

Para Sonia Alastruey, "no se trata de una lucha por la sombra perdida, es una lucha por la salud, la sostenibilidad y la recuperación de espacios públicos para la ciudadanía".