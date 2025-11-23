CHA muestra su apoyo al AMPA del IES Martina Bescós de Cuarte de Huerva y exige solucionar las carencias de personal

Isabel Lasobras y Ebardo Fernández este domingo en el puesto de recogida de firmas de las familias del IES Martina Bescós de Cuarte de Huerva. - CHA

CUARTE DE HUERVA (ZARAGOZA), 23 (EUROPA PRESS)

La secretaria general de CHA y portavoz en la Comisión de Educación, Cultura y Deporte de las Cortes de Aragón, Isabel Lasobras, junto con Ebardo Fernández, portavoz de CHA en el Ayuntamiento de Cuarte de Huerva, han participado este domingo en el acto de recogida de firmas organizado por el AMPA del IES Martina Bescós como muestra de apoyo y solidaridad con las demandas del centro educativo para el que ambos reclaman soluciones inmediatas que acaben con sus carencias de personal.

Lasobras ha señalado que "esta situación en el IES Martina Bescós no es nueva, pero ha alcanzado un punto insostenible. La dimisión del equipo directivo --tal y como se ha conocido recientemente-- es una señal inequívoca de que el Gobierno de Aragón debe actuar con urgencia y responsabilidad."

La secretaria general de CHA considera que resulta "tremendamente grave" que se esté viviendo está situación en el centro escolar de Cuarte "mientras en un mes el Gobierno de Aragón ha anunciado 7 millones para el Bachillerato concertado, 5 millones para los equipos directivos de los colegios concertados, 14 millones también para la educación concertada de 0 a 3 años".

"Estas familias, que lo que quieren es que sus hijos vayan a un instituto público, están totalmente abandonadas. Tienen solamente un conserje que próximamente se va a ir, un auxiliar administrativo y personal de limpieza, que pagan ellos con fondos propios del instituto que realmente son para talleres de formación profesional", ha expuesto.

Por ello, ha añadido que "CHA estará siempre al lado de las familias, del alumnado y del personal docente para exigir los recursos que garanticen una educación pública digna y de calidad".

Por su parte, Ebardo Fernández ha subrayado que "Cuarte de Huerva es uno de los municipios con mayor crecimiento poblacional de Aragón y, sin embargo, sus centros educativos continúan sin recibir los medios necesarios. El IES Martina Bescós necesita refuerzos inmediatos, y el Gobierno de Aragón debe dar una respuesta clara y efectiva",

En esa línea, los aragonesistas preguntarán a la consejera de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón en la sesión de control del Pleno de las Cortes del próximo viernes 28 de noviembre por las medidas que tiene previsto adoptar para resolver las carencias de este centro educativo.

Esta iniciativa se formula tras conocerse, entre otros hechos, la renuncia del equipo directivo del instituto por falta de personal y por recibir presiones, situación recogida por diversos medios de comunicación.

Lasobras ha recordado que las familias recogen firmas todos los domingos y que los días 2, 3 y 4 de diciembre se ha convocado una huelga de docentes que será secundada también por el alumnado: "¿Qué más necesita la consejera de Educación, el Partido Popular, para escuchar a la comunidad educativa de este instituto y poner soluciones ya?", se ha preguntado.