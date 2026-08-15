CHA pide escuchar al territorio y explicaciones por tardar en solicitar ayuda europea para los incendios

Archivo - La secretaria general de CHA y diputada autonómica, Verónica Villagrasa. - CHA. - Archivo

HUESCA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de CHA, Verónica Villagrasa, ha reclamado este viernes escuchar "el hartazgo del territorio" y explicaciones por la tardanza del Gobierno de Aragón en solicitar ayuda europea para hacer frente a los incendios forestales.

Villagrasa ha pedido también explicaciones por la gestión del incendio de Las Peñas de Riglos (Huesca), que después de seis días continúa obligando a evacuar nuevos núcleos de población --el último Bernués--, y ha avanzado que presentará iniciativas para esclarecer la gestión de la emergencia y abrir un debate sobre los incendios de nueva generación el cambio climático y los recursos públicos destinados a proteger Aragón.

La secretaria general de CHA ha señalado que "hay cansancio, preocupación y una sensación de desprotección que vecinos y responsables municipales están expresando públicamente". "Detrás de las cifras hay más de un millar de personas que llevan días fuera de sus casas, alcaldes y alcaldesas intentando proteger sus pueblos y profesionales trabajando en unas condiciones extraordinariamente difíciles. El territorio tiene que sentirse escuchado y protegido", ha añadido.

Por ello, ha considerado necesario esclarecer las decisiones adoptadas durante estos días y, especialmente, por qué no se solicitó antes la activación del Mecanismo Europeo de Protección Civil, después de una evolución del incendio que ha obligado a incorporar progresivamente medios de numerosas administraciones.

"Llevábamos días viendo crecer el incendio, multiplicarse las evacuaciones y llegar recursos de diferentes lugares mientras los propios profesionales advertían de las carencias del operativo. Tenemos derecho a saber por qué la ayuda europea no se pidió antes y cuáles fueron los criterios para decidir cuándo era necesario recurrir a ella", ha agregado.

La dirigente aragonesista ha pedido, no obstante, prudencia a la hora de valorar las decisiones técnicas tomadas durante la extinción. "No vamos a afirmar que disponer antes de esos medios hubiera cambiado necesariamente la evolución del incendio, porque no tenemos elementos técnicos para hacerlo. Tampoco queremos contribuir al ruido cuestionando desde fuera decisiones operativas que pueden responder a circunstancias que desconocemos. Pero fiscalizar las decisiones políticas y pedir explicaciones es nuestra responsabilidad", ha expuesto.

CHA ha insistido asimismo en la necesidad de garantizar una dirección clara y una coordinación eficaz de un dispositivo extraordinariamente complejo, integrado ya por centenares de profesionales y recursos de diferentes administraciones.

"Cuantos más medios participan, más importante es una cadena de mando clara y una coordinación exclusivamente técnica", ha manifestado, a lo que ha añadido que "las diferencias entre PP y Vox no pueden proyectar ni la más mínima sombra sobre la gestión de una emergencia de estas características".

ALIVIO POR ALGAIRÉN Y PREOCUPACIÓN POR LA CAPACIDAD DEL OPERATIVO

Por otro lado, Villagrasa ha mostrado su tranquilidad por la estabilización del incendio de la Sierra de Algairén y el desconfinamiento de Alpartir, y ha agradecido nuevamente el trabajo realizado por los profesionales que han participado en su extinción.

"Es un alivio comprobar que este incendio ha podido estabilizarse, pero la coincidencia de diferentes emergencias vuelve a mostrarnos que Aragón debe estar preparado para responder simultáneamente a varios incendios de gran complejidad", ha apuntado.

En este sentido, ha recordado que los trabajadores del operativo forestal llevan tiempo denunciando falta de personal y deficiencias en sus condiciones laborales, hasta el punto de mantener convocada una huelga indefinida.

"Los bomberos forestales llevan tiempo avisando de las carencias del operativo. No podemos acordarnos de nuestros servicios públicos únicamente cuando las llamas se acercan a los pueblos. Defender nuestra capacidad de autogobierno significa también disponer de los medios humanos y materiales necesarios para proteger nuestro territorio", ha apostillado.

MÁS DE 43.000 HECTÁREAS

El grupo parlamentario de CHA en las Cortes de Aragón presentará iniciativas en las instituciones para esclarecer la gestión del incendio de Las Peñas de Riglos, pero también para impulsar un debate público y político más amplio sobre los incendios de nueva generación, el cambio climático, la gestión forestal y los recursos públicos destinados a prevención y extinción.

A este respecto, la diputada ha indicado que, antes de terminar julio, habían ardido 28.000 hectáreas en Aragón y que sllo el incendio de Orés y las Cinco Villas afectó a cerca de 16.000 hectáreas. A ellos se han sumado durante esta campaña incendios en diferentes puntos del Pirineo y Teruel, el de la Sierra de Algairén y, especialmente, Las Peñas de Riglos, que supera ya provisionalmente las 15.000 hectáreas.

De este modo, Aragón supera ya las 43.000 hectáreas afectadas por el fuego en 2026, una cifra todavía provisional que duplica el dato de 2022, con 20.000 hectáreas quemadas, y multiplica por 14 la media de los últimos veinticinco años, que se sitúa en las 3.000 hectáreas por año.

"Más de 43.000 hectáreas a mitad de agosto no pueden entenderse como una simple sucesión de episodios aislados. Estamos ante una realidad que obliga a replantearnos cómo prevenimos y afrontamos los grandes incendios forestales en Aragón", ha alertado Villagrasa.

Con estos datos, la dirigente de CHA ha sostenido que este debate debe incorporar el impacto del cambio climático y de los episodios meteorológicos extremos, la gestión de los montes, la despoblación y la pérdida de actividades tradicionales, la prevención durante todo el año y el dimensionamiento de los servicios públicos de prevención y extinción.

"Los incendios están cambiando y no podemos afrontar los incendios del presente con estructuras pensadas para el pasado. Necesitamos ciencia, prevención, gestión forestal, un medio rural vivo y unos servicios públicos fuertes, suficientemente dotados y preparados para escenarios cada vez más extremos", ha ahondado.

Por ello, la formación aragonesista promoverá iniciativas para escuchar a profesionales, investigadores, agentes de protección de la naturaleza, bomberos forestales, organizaciones agrarias, entidades locales y habitantes de los territorios afectados.

Así, ha dicho que hay que "ir más allá" de esclarecer lo ocurrido, conocer lo que ha funcionado y lo que no o exigir las responsabilidades que correspondan: "Aragón tiene que aprender de esta campaña antes de que llegue la siguiente y decidir qué política forestal y qué operativo público necesita para las próximas décadas. No podemos resignarnos a contar hectáreas quemadas cada verano".