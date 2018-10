CHA pide espacios diferenciados para los menores y las peñas en las fiestas del Pilar de Zaragoza

Actualizado 22/10/2018 13:07:07 CET

ZARAGOZA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo municipal de CHA en el Ayuntamiento de Zaragoza, Carmelo Asensio, ha pedido al equipo de gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) que se habiliten espacios diferenciados y singularizados par los menores de entre 14 y 18 y también para las peñas durante las fiestas del Pilar.

Asensio ha subrayado que "las peñas no pueden estar sin un espacio estable" y ha lamentado la pérdida este año del Parking Norte de la Expo que ofrecía una oferta "muy interesante para los jóvenes hasta los 18 años" y que ha supuesto que solo dispusieran del Espacio Zity de Valdespartera, donde "se han visto macrobotellones".

En rueda de prensa, Asensio ha considerado que ambos espacios, tanto el Zity, como el Parking Norte de la Expo "deberían habilitar espacios singularizados para los jóvenes y con precios que se lo puedan permitir y sin alcohol, que gestionen las empresas adjudicatarias y otro, independiente, que también lo gestione otra empresa".

A su parecer, la Sala Multiusos del Auditorio "estaría bien". No obstante, ha apuntado que las actividades que ofrece son de horario limitado, hasta las 22.000 horas, y no responde al ocio nocturno alternativo, que "es una de las necesidades de los jóvenes y que el Ayuntamiento debería garantizar".

Asensio ha justificado esta petición que defenderá en una moción porque la concentración de gente en Valdespartera ha provocado "molestias y ruidos por albergar el único gran espacio en las fiestas del Pilar". La moción "pretende evitar lo ocurrido este año y no quedarnos sin espacio alternativo para los jóvenes que son muy demandados", ha añadido.

El portavoz de CHA ha detallado que el espacio Zity ha tenido problemas de acceso y de concentración de menores de 18 años en "macrobotellones" de Valdespartera con el problema añadido que ha supuesto para los vecinos.

"Es insoportable la imagen que dan e injustificable la suciedad que se genera de desechos y meados" y por eso el Ayuntamiento tiene que garantizar una oferta cultural de ocio nocturno entre los 14 y 18 año que "sea atractiva y asequible", ha abundado.

PEÑAS

Asimismo, ha pedido al consejero municipal de Economía y Cultura, Fernando Rivarés, que "se ponga las pilas y licite el Parking Norte de la Expo lo antes posible" y se cumpla la moción de septiembre para que haya un espacio singularizado para las peñas donde brindar una oferta musical y cultural.

"Pedimos que en los pabellones haya un espacio singularizado para los menores de 18 años como había en Parking Norte de la Expo y como dice Decreto de espectáculos públicos de Aragón para que la gente no vea atractivo llenar una bolsa de botellas de alcohol y que esté basada en la música y la diversión sin alcohol", ha esgrimido.

Asensio ha expuesto que las peñas son asociaciones sin ánimo de lucro que dinamizan las fiestas y tienen que tener un espacio propio de referencia y que no se muevan año a año. "No puede concurrir en igualdad de condiciones que las empresas porque no pueden presentar avales de 120.000 euros", ha opinado.

A su parecer, la ciudad cuenta con espacios y ha indicado el entorno de la Torre del Agua que ha albergado las fiestas del Actur hace años y que ha sido la zona que este año propusieron las peñas.