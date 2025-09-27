CHA presenta 12 propuestas para reforzar los servicios públicos y el autogobierno y mejorar la financiación

ZARAGOZA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

Chunta Aragonesista defenderá en el pleno del próximo jueves 2 de octubre dedicado al debate y votación de las propuestas de resolución derivadas del debate sobre el estado de Aragón 12 iniciativas encaminadas al refuerzo de los servicios públicos y el autogobierno mediante la mejora de la financiación, además de la protección del patrimonio natural, las políticas de apoyo a la juventud y el impulso de las políticas feministas y de la cultura.

"Desde CHA queremos situar en la prioridad del debate político la defensa de los servicios públicos aragoneses, la igualdad de oportunidades y la protección del territorio y del patrimonio. Frente a los recortes y la falta de compromiso del Gobierno de Azcón, planteamos soluciones claras y concretas. Una alternativa de país desde el aragonesismo de izquierdas", ha explicado la secretaria general de CHA y portavoz adjunta en las Cortes de Aragón, Isabel Lasobras.

Así, el grupo parlamentario aragonesista reclama un sistema de financiación que sea "justo" para Aragón desarrollando todas las herramientas contempladas en el Estatuto de Autonomía de Aragón como el acuerdo bilateral Aragón-Estado. Y el impulso del proceso de transferencias pendientes del Estatuto y la exigencia de la "deuda histórica" con Aragón.

En materia de medio ambiente y territorio, platea una Ley Aragonesa de Protección del Arbolado Urbano para evitar talas indiscriminadas, así como la paralización de los proyectos Oroel Park en Jaca y el dedicado al almacenamiento geológico de CO2 en el Maestrazgo y una apuesta clara por las renovables. También quieren promover el impulso del Museo del Ferrocarril en Caminreal como equipamiento cultural y turístico.

El grueso de las medidas planteadas están enfocadas al refuerzo de lso servicios públicos, como la educación pública, que reclaman fortalecer en todas sus etapas, mediante la gratuidad de 0 a 3 años en una red pública aragonesa, el rechazo a los planes de concertación para el bachillerato y un plan integral de climatización de los centros educativos.

USO SOCIAL DE LOS SUELOS PÚBLICOS

Por lo que hace referencia a la sanidad, reivindican un servicio público "con más personal y mejor financiado" y una Atención Primaria reforzada. También abogan por la mejora de la atención a la dependencia y la aprobación de la Ley integral de Derechos de las Personas Mayores.

Instan a garantizar el uso social de los suelos públicos para servicios esenciales y aumentar la inversión en rehabilitación urbana y vivienda en Aragón. Así, como diseñar, coordinar e impulsar políticas públicas integrales dirigidas a prevenir el acceso de menores a contenidos sexualizados a través de redes sociales y plataformas digitales.

También muestran su apoyo a la juventud rechazando los recortes en los programas socioeducativos como los PIEE. Y proponen una fnanciación estable para políticas de igualdad y diversidad, tanto en materia de derechos LGTBI como de integración de personas migrantes.

Respecto a las lenguas, instan a poner en marcha plan urgente de promoción y difusión del aragonés y el catalán, cumpliendo las recomendaciones del Consejo de Europa.

Y en la cuestión de los derechos humanos, CHA su solidaridad con el pueblo palestino e insta a adoptar medidas de presión contra Israel en defensa de los derechos humanos y la paz.

Los aragonesistas exponen su carácter antimilitarista reclamando el refuerzo del carácter civil del Aeropuerto de Teruel-Caudé y rechazando los anunciados proyectos militares vinculados al mismo.

"Todas estas propuestas tienen un mismo objetivo: construir un Aragón más justo, solidario sostenible, con más autogobierno y con unos servicios públicos de calidad que garanticen igualdad y cohesión social. Ese es el compromiso de CHA con la ciudadanía aragonesa", la secreataria general de CHA, Isabel Lasobras.