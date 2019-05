CHA presenta una candidatura para construir izquierda y "parar en seco a la derecha"

Actualizado 30/04/2019 21:18:13 CET

Soro insta a "llenar las urnas de votos de dignidad para ser determinantes en las políticas socialistas, feministas y sostenibles"

ZARAGOZA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Chunta Aragonesista (CHA) a la Alcaldía de Zaragoza, Carmelo Asensio, ha descrito que la candidatura que encabeza es "sólida y la que necesita la ciudad para construir una mayoría de izquierdas que pare, en seco, a la derecha".

Asensio ha subrayado que la lista de CHA al Ayuntamiento de Zaragoza es "la mejor y un referente de honradez, responsabilidad y compromiso", que además aglutina a todos los sectores de la sociedad. "Representa todas las realidades, es el alma de Zaragoza".

Los 31 candidatos y un suplente son hombres y mujeres "comprometidos con hacer un sociedad más justa" ha enfatizado Asensio para dejar claro que las listas "con los especuladores y los poderes públicos están en otros sitios".

Enfático ha dicho que "CHA no está en venta" y tras subrayar que es un partido "sin tacha" ha hecho notar que en los 33 años de andadura y los mil cargos que ha tenido en las instituciones "no ha habido ni un solo caso de corrupción". "Aquí no hay puertas giratorias".

"NO PASARÁN"

Tras recordar el resultado de las pasadas elecciones generales de este domingo ha dicho que el "pueblo ha hablado claro y ha dicho no al involucionismo y a posiciones reaccionarias", pero ha alertado de que el peligro "no ha pasado" al apuntar el dato de que en Zaragoza el 51 por ciento de los votos ha sido para el "trifachito" en referencia al PP, Ciudadanos y Vox.

"Frente la avance del fascismo y de los que nos quieren devolver a la oscuridad hay que decirlo alto y claro: en Zaragoza y en Aragón no pasarán".

En su discurso de presentación de la candidatura de CHA al Ayuntamiento de Zaragoza, el cabeza de lista ha señalado también a los constitucionalistas que "se echan en brazos de la extrema derecha o de las nuevas derechas que, en realidad, son la vieja derecha de siempre".

"No queremos derechas naranjas, ese contenedor naranja donde cabe todo, que lleva en sus listas a directores financieros que harán chanchullos para los poderes económicos y tampoco somos como otros partidos nuevos que son trasvasistas".

AL PSOE

En su intervención ha apelado al PSOE para preguntarle "qué posición tendrá en la composición de los ayuntamientos" para cuestionar si "intentará decidir el Gobierno de Zaragoza en Madrid, como la lista que encabeza la candidata socialista, Pilar Alegría, y pactar los gobiernos de las Comunidades autónomas y de las grandes ciudades". "No lo vamos a permitir. Zaragoza y Aragón no se venden, no son moneda de cambio. El PSOE se tiene que aclarar si va con la izquierda o con el trifachito".

Ha apelado al "voto útil" que supone CHA porque representa la "claridad, sinceridad y honestidad y no generar incertidumbres". Asimismo, ha destacado que CHA se presenta para regenerar la política. Es un valor sólido y seguro frente a otras opciones que se descomponen en luchas internas".

"Somos gente de aquí y la ciudad se construye desde aquí". Asensio ha querido recordar que CHA ha sido "artífice" en alcanzar acuerdos "importantes" en el Ayuntamiento de Zaragoza y ha avanzado que el objetivo es que sea una ciudad "referente del sur de Europa y motor económico y social de Aragón".

Ha apelado a la autoestima al enfatizar: "solo necesitamos creer en nosotros mismos. Somos la capital de nuestro país y CHA es más necesaria que nunca ante la incertidumbre de cambios". Convencido ha remachado que el voto útil es a CHA para sacar a Zaragoza "del letargo y la modorra" y ha confiado en que el 26 de mayo CHA permitirá construir una mayoría de izquierdas para recuperar las instituciones. "Haz que esto sea posible. Entalto Aragón libre y socialista".

RECUERDO A BERNAL

Al inicio de su discurso ha tenido un emotivo recuerdo para el recientemente fallecido Chesús Bernal, uno de los fundadores de CHA y diputado en las Cortes de Aragón durante 16 años, de quien ha aseverado que "es el mejor parlamentario que ha tenido este país".

También ha querido tener unas palabras de homenaje a Bernal la segunda de la lista de CHA al Ayuntamiento, Ángela Labordeta, al señalar que Bernal y también su padre fallecido hace unos años, José Antonio Labordeta, "se habrán encontrado persiguiendo sueños aragonesistas y socialistas".

Ángela Labordeta se ha referido al azar como elemento que determina y construye el futuro de cada persona y la ciudad, en concreto Zaragoza, que está previsto que crezca entre un 20 y un 30 por ciento en los próximos años con el riesgo que puede suponer de que evolucione hacia "la insolidaridad y el aumento de la polución". En contraposición ha apostado por fomentar la "traída de talento y construir desde la solidaridad".

Ha citado el feminismo porque es "lucha, trabajo y lo que va a hacer sostenible a la ciudad del futuro" junto al fortalecimiento de la izquierda y la sostenibilidad. "Son tres metas que persigo en las que están el futuro que quiero para mi ciudad".

MÁS MENSAJES

Anteriormente han intervenido, brevemente, otros miembros de la lista municipal de CHA. El número tres, Guillermo Corral, que ha dicho que todos los ciudadanos tienen derecho a la igualdad de oportunidades entre las que ha citado la vivienda, el trabajo y el ocio.

La número 4, Carmen Alloza, se ha referido al origen de Zaragoza, una ciudad bimilenaria fundada por los romanos conquistadores a los que "se parece CHA porque no solo busca conquistar derechos, sino mantenerlos para tener una ciudad diversa, plural y multicultural".

El candidato número 5 de la lista, José Ramón Villalba, ha dicho que CHA elaborará una carta de derechos de la ciudadanía que fomente la participación y actualizarán el reglamento de participación ciudadana, además de ahondar en los presupuestos participativos en los que "CHA es pionera".

VOTOS DE DIGNIDAD

La candidatura ha sido presentada por el presidente de CHA, José Luis Soro, quien ha dejado claro: "somos la garantía de gobiernos de izquierda" para apostillar que no permitirán que "se vayan otros cuatro años por el desagüe, ni que gobiernen las derechas extremas, ni la más extrema de las derechas".

Soro ha instado a los electores a "llenar las urnas de votos de dignidad" el próximo 26 de mayo, que "sean votos cuatribarrados para que CHA sea determinante en las políticas socialistas, feministas y sostenibles".

El presidente de CHA ha asegurado que esta candidatura es la "claridad y la certidumbre frente al batiburrillo y la ciudadanía sabe que somos de fiar en la legislatura más complicada y ante experimentos que fallan a la primera de cambio". Finalmente, ha recalcado que CHA se presenta "como marca propia".