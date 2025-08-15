CHA presenta una iniciativa parlamentaria para exigir un nuevo sistema de financiación autonómica "justo" para Aragón

Archivo - El portavoz de CHA en la Comisión de Presidencia, Economía y Justicia de las Cortes de Aragón, José Luis Soro. - CHA - Archivo

ZARAGOZA 15 Ago.

El portavoz del grupo parlamentario de CHA en las Cortes de Aragón, José Luis Soro, ha presentado una proposición no de ley para exigir un nuevo sistema de financiación autonómica "justo" para la comunidad autónoma.

"Llevamos casi dos décadas con un modelo que castiga a Aragón por su dispersión, su baja densidad de población y el envejecimiento de su población. Es inaceptable. No pedimos privilegios: exigimos justicia y cumplimiento del Estatuto", ha declarado José Luis Soro.

La iniciativa parlamentaria de CHA recuerda que el actual modelo de financiación autonómica, vigente desde 2009, "ha incumplido reiteradamente los compromisos de revisión periódica". Además, "no se adapta" a las características territoriales y socioeconómicas de Aragón, "dificultando gravemente" la prestación de servicios públicos básicos como la sanidad, la educación o la atención social.

Según el portavoz de CHA, "ni el coste real de los servicios, ni la dispersión geográfica, ni el esfuerzo fiscal de Aragón han sido tenidos en cuenta en estos años. El resultado es un "desequilibrio estructural que compromete nuestro autogobierno".

CUATRO PUNTOS

La propuesta de CHA plantea cuatro medidas concretas que instan a los Gobiernos de Aragón y de España a actuar con urgencia en el cumplimiento del artículo 108 del Estatuto de Autonomía, exigiendo un acuerdo bilateral económico-financiero entre Aragón y el Estado, que garantice una financiación adecuada y respetuosa con la autonomía fiscal y la corresponsabilidad.

También pide la presentación del proyecto de ley de creación de la Agencia Tributaria de Aragón, tal y como fue aprobado por mayoría en las Cortes en diciembre de 2024, en aplicación del artículo 106 del Estatuto.

El tercer punto aboga por el impulso de una alianza con otras comunidades autónomas con características similares, para defender conjuntamente un modelo que tenga en cuenta el coste efectivo de los servicios públicos en territorios con especiales dificultades demográficas.

El cuarto y último epígrafe traslada la exigencia al Gobierno de España de iniciar, "de forma inmediata, la reforma del modelo de financiación autonómica, estableciendo un sistema justo, transparente y suficiente, que refleje la realidad de Aragón".