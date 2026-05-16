CHA reclama explicaciones por el derribo del palacio renacentista de Los Fayos (Zaragoza)

CHA lamenta la pérdida irreversible del palacio de los Azcón-Sancho en Báguena (Teruel) - CHUNTA ARAGONESISTA

ZARAGOZA 16 May. (EUROPA PRESS) -

Chunta Aragonesista llevará a las Cortes el caso del derribo del palacio renacentista de Los Fayos (Zaragoza), antigua morada de los duques de Villahermosa. La portavoz de los aragonesistas en la Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario de las Cortes de Aragón y secretaria de Educación, Cultura y Memoria Democrática de CHA, Mary Carmen Bozal, pedirá explicaciones a la consejera de Presidencia, Justicia y Cultura del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, "ante el goteo continuo de pérdida de patrimonio histórico-artístico".

Bozal lamenta "una nueva pérdida irreparable del patrimonio histórico aragonés" y advierte de que este caso "no es un hecho aislado, sino el reflejo de la falta de una política decidida de conservación y protección por parte del Ejecutivo de Azcón".

En este sentido, CHA recuerda lo ocurrido en Los Fayos con otros episodios recientes que han afectado al patrimonio arquitectónico aragonés, como la situación del palacio nobiliario Azcón-Sancho de Báguena o el derribo del edificio de Correos del Portillo, en Zaragoza.

"En muy poco tiempo hemos asistido a la desaparición o deterioro grave de edificios de gran valor histórico y cultural sin que el Gobierno de Aragón haya demostrado capacidad de reacción ni voluntad política suficiente para evitarlo", señala Bozal.

Por ello, CHA reclamará a Vaquero que explique las actuaciones realizadas desde su Departamento y sobre las medidas que piensa impulsar para impedir que continúe esta pérdida patrimonial.

Bozal defiende que "el patrimonio histórico forma parte de la identidad colectiva de Aragón y su protección debe ser una prioridad institucional", reclamando además "más coordinación entre administraciones públicas y herramientas eficaces para intervenir antes de que los edificios lleguen a situaciones irreversibles".