CHA reclama al Gobierno la aprobación de una ley para proteger el arbolado urbano en Aragón

ZARAGOZA 19 Oct. (EUROPA PRESS) - El portavoz de CHA en las Cortes de Aragón, José Luis Soro, insta al Gobierno de Aragón a dar cumplimiento efectivo a la propuesta aprobada en el pleno de las Cortes para impulsar una norma específica de protección del arbolado urbano, ante los problemas que se están registrando en localidades como Teruel, Zaragoza, Huesca o Alagón.
La iniciativa de CHA propone la elaboración y aprobación de una Ley Aragonesa de Protección del Arbolado Urbano, que contemple por un lado medidas de conservación y fomento del patrimonio natural urbano.
También, la prohibición de la tala arbitraria, estableciendo la obligación de reposición del arbolado. Y, además, un sistema de sanciones frente a actuaciones que atenten contra el arbolado urbano.
El portavoz de CHA reclama al Gobierno de Aragón que "cumpla con lo aprobado y trabaje con los ayuntamientos para evitar decisiones arbitrarias que están destruyendo nuestro patrimonio verde, garantizando medidas efectivas de conservación y reposición allí donde se ha perdido arbolado urbano".
Para Soro la aprobación de esta norma "es imprescindible para garantizar que los árboles de nuestras ciudades sean protegidos y valorados como patrimonio natural y social. No se trata solo de estética, sino de salud, biodiversidad y calidad de vida para toda la ciudadanía", remarca.
CHA busca impulsar un marco legal que proteja de manera integral los árboles urbanos en Aragón, asegurando que su cuidado y preservación se conviertan en una prioridad institucional.