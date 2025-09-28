CHA reclama al Gobierno de Aragón que se comprometa con el Museo del Juego y del Deporte de La Almunia

Museo Museo del Juego y del Deporte Tradicional de La Almunia de Doña Godina. - AYUNTAMIENTO DE LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA

ZARAGOZA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

CHA defenderá el próximo martes 30 de septiembre en las Cortes de Aragón una proposición no de ley para garantizar el futuro del Museo del Juego y del Deporte Tradicional de La Almunia de Doña Godina, ubicado en la antigua iglesia del Convento de San Lorenzo, conocido como El Fuerte.

La iniciativa insta a declarar este espacio como bien de interés patrimonial, cultural y social de Aragón y a garantizar una dotación presupuestaria suficiente que asegure su continuidad, investigación y divulgación.

En esa línea, proponen revertir el actual modelo de gestión para que sea dirigido por expertos en juegos y deportes tradicionales, así como fomentar la colaboración con entidades, asociaciones y universidades vinculadas al estudio y difusión de este patrimonio e impulsar su proyección cultural y turística, dentro y fuera de Aragón.

Este museo, referente cultural y patrimonial en Aragón y sede administrativa de la Asociación Europea de Juegos y Deportes Tradicionales (AEJDT), conserva una colección única de más de 600 piezas procedentes de distintos países europeos de los siglos XIX y XX.

Se trata de un espacio fundamental para la investigación, documentación y divulgación de los juegos y deportes tradicionales. Sin embargo, tras permanecer cerrado durante 18 meses, su reapertura el pasado 30 de enero se ha visto marcada por una grave reducción presupuestaria, pasando de 115.000 euros a tan solo 38.000 anuales, con un contrato de gestión limitado a un año más otro de prórroga.

Además, la gestión se ha adjudicado a una empresa sin relación con el ámbito del juego tradicional, lo que compromete los objetivos fundacionales del proyecto.

Por su parte, la secretaria general de CHA y portavoz en la Comisión de Educación, Cultura y Deporte de las Cortes de Aragón, Isabel Lasobras, ha señalado que "es imprescindible que el Gobierno de Aragón asuma sus responsabilidades, en coherencia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y con la normativa aragonesa en materia de patrimonio.

El ODS 11.4 establece claramente la obligación de proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural, y este museo encarna esa misión".

"Estamos hablando de un centro único en Europa que no puede verse abocado a la precariedad. Necesita estabilidad, apoyo institucional y un compromiso real para consolidarse como lo que ya es: un referente internacional en la preservación de los juegos y deportes tradicionales en Aragón", ha concluido Latorre.