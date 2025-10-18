CHA reclama reforzar la plantilla de enfermería y TCAEs en el Hospital Universitario San Jorge de Huesca

HUESCA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

CHA reclamará en las Cortes que se refuerce la plantilla de enfermería y TCAEs en el Hospital Universitario San Jorge de Huesca, especilmente en lo que respecta a la cuarta planta, que según apunta, "sufre una grave sobrecarga asistencial".

El orden del día de la Comisión de Sanidad de las Cortes de Aragón, a celebrar el próximo miércoles 22 de octubre, ha incluido una proposición no de ley de CHA, que será defendida por la portavoz de los aragonesistas en el órgano sectorial, Isabel Lasobras, quien ha advertido de que "la insuficiencia de personal de enfermería, especialmente en los turnos de noche y fines de semana, está poniendo en riesgo tanto la calidad de la atención que reciben los pacientes como las condiciones laborales de los profesionales".

Lasobras ha recordado que esta situación se traduce en una "presión asistencial insostenible, con ratios claramente insuficientes que obligan a las y los profesionales a sobrepasar sus jornadas y asumir cargas excesivas".

La iniciativa propone aumentar de forma estructural el personal de enfermería de la cuarta planta, reforzar específicamente los turos de noche y fines de semana, así como establecer un plan de revisión y adecuación de ratios en todas las unidades hospitalarias con maor presión asistencial y adoptar medidas que aseguren "condiciones laborales dignas" para el personal sanitario.

Por su parte, la coordinadora CHA-Uesca, Sonia Alastruey, ha llamado a actuar para mejorar esta situación: "No podemos permitir que la falta de personal ponga en riesgo la calidad asistencial, y por ello no debe reducirse la plantilla existente sino todo lo contrario".

Alastruey critica también "el incomprensible cambio de plantilla en el servicio de Urgencias que previsiblemente entrará en vigor el 15 de enero, y que supondrá un recorte de tres profesionales de enfermería y tres Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE), cuando los datos del servicio son que en el periodo entre enero y agosto de 2024, se atendieron a 26.813 pacientes y en el mismo periodo de este año se atendieron 2.016 pacientes más, con lo que este incremento de la demanda asistencial evidencia la necesidad de reforzar y no reducir la plantilla actual, con el fin de garantizar una atención segura, eficaz y de calidad tanto para los pacientes como para los profesionales que la prestan".

"Paralizar recortes de personal sanitario y reforzar la plantilla de profesionales de enfermería y TCAEs es apostar por soluciones estructurales que fortalezcan nuestro sistema sanitario público", ha concluido Alastruey.