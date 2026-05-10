CHA reclama una regulación específica para garantizar la gestión efectiva de los montes de propiedad colectiva

El presidente de CHA Jorge Pueyo. - CHA

ZARAGOZA 10 May. (EUROPA PRESS) -

Chunta Aragonesista ha preguntado en el Congreso al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico por su voluntad de aprobar un proyecto de Ley que regule los montes de socios. El presidente de CHA, Jorge Pueyo, presidente de CHA, ha manifestado que "los montes de socios es un modelo de gestión colectiva de montes reconocida como 'best practice' por la ONU, pero, tras varias generaciones, se ha dispersado la propiedad, incluso perdiéndose el hilo sucesorio, lo que hace imposible su gestión actualmente al exigir el Código Civil más del 50 por ciento de los condueños para adoptar decisiones ordinarias".

Pueyo ha continuado diciendo que "se trata de un problema legal que afecta a unos dos millones de hectáreas, el 7 por ciento de la superficie forestal española".

Por eso, para intentar resolverlo, tanto en la Ley de Montes de 2003 como en su modificación de 2015, "se abordó la creación de las juntas gestoras, pero, once años después, ha quedado de manifiesto que se precisa de una norma específica que corrija las dificultades que han surgido en la gestión de estos montes de socios. Una norma específica que resuelva las trabas que supone la imposibilidad de identificar a todos los titulares y, por tanto, de cumplir con los quorum exigidos por el Código Civil".

Pueyo ha expuesto que "a nadie se le escapa que la puesta en valor de estos montes de socios puede resultar muy útil en las políticas activas contra la despoblación, en territorios en riesgo demográfico. La gestión forestal y sus aprovechamientos, así como el uso sostenible de los recursos renovables que ofrecen estos montes, pueden ser activos para el desarrollo económico de estos municipios, además de favorecer la prevención de los incendios, sin olvidar, por supuesto, sus valores culturales, paisajísticos o turísticos".

El presidente de CHA ha recordado que la Estrategia Forestal Española contempla como orientación una ley de montes de socios con el objetivo de dinamizar la propiedad forestal privada, fomentando iniciativas de concentración o de agrupación de terrenos forestales. Además, el Plan Forestal Español, aprobado en Consejo de Ministros en diciembre de 2022, recoge como medida prioritaria la aprobación de la ley de montes de socios, como mejora del marco regulatorio para propiciar una mejor gestión patrimonial y para habilitar a las juntas gestoras como herramientas necesarias para hacer correctamente su función.

Pueyo ha mencionado que el éxodo rural de los años sesenta y setenta del siglo XX provocó la dispersión, el abandono de esos montes y la despoblación de territorios, ocasionando en muchos casos la pérdida de sus herederos legítimos. "Con el Código Civil vigente resulta imposible gestionar esos montes, pues las decisiones ordinarias exigen más del 50 por ciento de las cuotas de los condueños".

Por todo ello, Chunta Aragonesista, a través del diputado Alberto Ibáñez, ha presentado en el Congreso la siguiente pregunta: "¿Qué medidas va a adoptar el Gobierno para regular los montes de socios? ¿En qué plazo prevé que pueda aprobarse una iniciativa legislativa que responda a las demandas de los colectivos concernidos?"