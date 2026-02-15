CHA reclama revisar la planificación urbanística tras el incendio en la planta de Saica

El presidente del Ligallo de Redolada de CHA en Zaragoza, Chuaquín Bernal - CHA ZARAGOZA

ZARAGOZA 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

Chunta Aragonesista (CHA) en Zaragoza ha expresado su profunda preocupación por el grave incendio registrado este sábado en la planta del Grupo Saica ubicada en el barrio del Picarral, y ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que siga en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia.

Desde CHA Zaragoza han lamentado lo sucedido y han querido trasladar su solidaridad a las vecinas y vecinos afectados por la emergencia, que ha generado momentos de gran inquietud debido a la magnitud del incendio, la proximidad de las instalaciones a zonas residenciales y la densa columna de humo visible desde distintos puntos de la ciudad.

El presidente del Ligallo de Redolada de CHA en Zaragoza, Chuaquín Bernal, ha señalado que "ante una situación de emergencia como la vivida hoy, lo primero es mostrar nuestra preocupación y pedir a la ciudadanía que actúe con responsabilidad y siga estrictamente las indicaciones de los servicios públicos, que son quienes están trabajando para garantizar la seguridad de todas y todos".

Bernal ha añadido que "también queremos mostrar nuestra satisfacción porque, según la información disponible hasta el momento, no se han producido daños personales, lo que sin duda es la mejor noticia posible dentro de la gravedad del suceso".

Por su parte, la coordinadora de ciudad de CHA Zaragoza y activista vecinal del Picarral, Ana Lasierra, ha subrayado que "este incendio pone de manifiesto una realidad que el movimiento vecinal lleva años denunciando: la existencia de actividades industriales potencialmente peligrosas en las inmediaciones de zonas densamente pobladas supone un riesgo evidente para la seguridad y la salud de las personas".

Lasierra ha recordado que "las vecinas y vecinos tienen derecho a vivir en un entorno seguro, sin estar expuestos a riesgos derivados de actividades peligrosas o potencialmente contaminantes. No es razonable que instalaciones de este tipo permanezcan dentro del casco urbano, junto a viviendas, centros educativos y espacios de vida cotidiana".

En este sentido, CHA Zaragoza exige al Ayuntamiento de Zaragoza que impulse de manera urgente una revisión de la planificación urbanística vigente, con el objetivo de garantizar la progresiva reubicación de aquellas actividades industriales que puedan suponer un riesgo para la población fuera del entorno urbano consolidado.

"Es imprescindible abrir un debate serio sobre el modelo de ciudad que queremos", ha concluido Bernal. "Zaragoza debe garantizar el derecho de todas las personas a vivir en barrios seguros, saludables y libres de riesgos evitables. La seguridad de la ciudadanía debe estar siempre por encima de cualquier otro interés".

Desde CHA Zaragoza se seguirá con atención la evolución de la situación y se solicitará toda la información necesaria para esclarecer las causas del incendio y evaluar sus consecuencias, reiterando su compromiso con la seguridad, la salud pública y la defensa de los barrios de la ciudad de Zaragoza.