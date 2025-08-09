La CHE advierte de crecidas súbitas en barrancos y cauces menores en Huesca, Lleida, Burgos, Soria y La Rioja

Advertencia de la CHE como consecuencia de los avisos amarillos por lluvias intensas. - CHE

HUESCA 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha advertido de la posibilidad de que se puedan producir crecidas súbitas importantes en cauces menores y barrancos en las provincias de Burgos, Soria, La Rioja, Huesca y Lleida.

Esta advertencia llega como consecuencia de los avisos amarillos emitidos por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por lluvias intensas de al menos 15 litros por metro cuadradado en una hora, ha informado el organismo regulador.

El aviso por lluvias intensas y las probables crecidas súbitas afectaría al Pirineo y Prepirineo oscense, la depresión central de Lleida y las Ibéricas riojana, burgalesa y soriana.

La CHE ha recomendado a la ciudadanía que esté atenta a la evolución de los datos meteorológicos e hidrológicos en la Agencia Estatal de Meteorología --'www.aemet.es'-- y en el SAIH Ebro --'www.saihebro.com'--, así como en la página web 'www.chebro.es' y en '@CH_Ebro'. A ello han sumado la necesidad de seguir las recomendaciones de los servicios de Protección Civil.