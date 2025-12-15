La CHE advierte de posibles crecidas en barrancos y cauces menores ante los avisos por lluvias intensas de Aemet para este lunes 15 de diciembre. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología ha activado avisos naranjas por posibles lluvias intensas, de hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora --y con acumulados de hasta 100 litros por metro cuadrado en 12 horas-- en la provincia de Tarragona, y de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora en Castellón, Gúdar - Maestrazgo (Teruel), y pirineo de Huesca, hoy lunes 15 de diciembre.

Como consecuencia de este pronóstico, la Confederación Hidrográfica del Ebro está intensificando la vigilancia y advierte de la posibilidad de que se puedan producir crecidas súbitas importantes en cauces menores y barrancos.

Desde la CHE se recomienda a los ciudadanos siempre seguir las recomendaciones de los servicios de protección civil, estar atentos a la evolución de los datos meteorológicos e hidrológicos en la Agencia Estatal de Meteorología www.aemet.es y en el SAIH Ebro www.saihebro.com , así como en la página web www.chebro.es y en @CH_Ebro.