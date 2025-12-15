Protecció Civil envía una alerta a móviles a tres comarcas de Tarragona por lluvias

Archivo - Fotografía de recurso de lluvias - PROTECCIÓ CIVIL - Archivo

TARRAGONA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil ha enviado un mensaje Es-Alert a los móviles de las comarcas del Priorat, Baix Camp y Ribera d'Ebre (Tarragona) por fuertes lluvias este lunes, han informado fuentes de Protecció Civil a Europa Press.

Lo han hecho después de que el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) observase una acumulación de lluvia de 200 litros por metro cuadrado (l/m2) en la comarca del Priorat.

Protecció Civil ha activado la alerta del plan Inuncat y ha solicitado en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press "mucha precaución" en las comarcas de Terres de l'Ebre y Camp de Tarragona por los aguaceros.