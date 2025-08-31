La CHE advierte de posibles crecidas en barrancos y cauces menores de Huesca y Zaragoza ante los avisos de la Aemet

ZARAGOZA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Ebro intensifica la vigilancia de los cauces y barrancos ante los avisos naranjas y amarillos emitidos para este domingo por la Agencia Estatal de Meteorología en el Pirineo aragonés y centro de Huesca, Cinco Villas, Ribera del Ebro y sur de Huesca por posibles tormentas y lluvias intensas --de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora y de entre 15 y 25 litros por metro cuadrado en una hora, respectivamente--.

El organismo de cuenta recuerda la posibilidad de que se produzcan crecidas súbitas importantes de carácter local en barrancos y cauces menores, durante la tarde de hoy 31 de agosto. El aviso de la AEMet afecta a Navarra, Cataluña (Lleida) y Aragón (Huesca y Zaragoza).

Desde la CHE se recomienda a los ciudadanos estar atentos a la evolución de los datos meteorológicos e hidrológicos en la Agencia Estatal de Meteorología 'aemet.es' y en el SAIH Ebro 'saihebro.com' , así como en su propia web 'chebro.es' y en @CH_Ebro. Y, en su caso, siempre seguir las recomendaciones de los Servicios de Protección Civil.