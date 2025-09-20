La CHE advierte de posibles crecidas súbitas en cauces y barrancos ante los avisos de precipitaciones de Aemet

ZARAGOZA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología ha activado este sábado 20 de septiembre avisos naranjas por posibles tormentas y lluvias intensas --de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora-- en el Pirineo y Prepirineo occidental y central, comarca de Las Cinco Villas, Navarra y valle del Ebro de La Rioja, y avisos amarillos por posibles tormentas y lluvias intensas --de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora-- en la provincia de Álava, el Sistema Ibérico occidental y central, el Bajo Aragón, la Ribera del Ebro zaragozana y zonas Centro y Sur de Huesca.

Por este motivo, la Confederación Hidrográfica del Ebro intensifica la vigilancia y recuerda la posibilidad de crecidas súbitas importantes de carácter local en barrancos y cauces menores en estas áreas.

Las comunidades autónomas en las pueden producirse las lluvias y crecidas torrenciales son las siguientes: País Vasco (Álava), Castilla y León (Burgos y Soria), La Rioja, Navarra y Aragón (Huesca, Zaragoza y Teruel), durante la tarde y noche de la jornada de hoy sábado 20/09 y que se prolongará en la mitad este de la cuenca también durante la madrugada del 21.

Desde la CHE se recomienda a los ciudadanos siempre seguir las recomendaciones de los servicios de protección civil, estar atentos a la evolución de los datos meteorológicos e hidrológicos en la Agencia Estatal de Meteorología www.aemet.es y en el SAIH Ebro www.saihebro.com , así como en la web www.chebro.es y en @CH_Ebro.