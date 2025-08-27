La CHE alerta de crecidas en barrancos y cauces menores tras el aviso por lluvias intensas en toda la cuenca del Ebro - CHE

ZARAGOZA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha avisado de que se pueden producir crecidas en barrancos y cauces menores este miércoles, 27 de agosto, en toda la cuenca, salvo la parte alta, tras los avisos naranjas y amarillos por lluvias intensas de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Precisamente, ante los avisos naranjas y amarillos de la Aemet por posibles tormentas y lluvias intensas, la CHE ha intensificado la vigilancia y recuerda la posibilidad de crecidas súbitas importantes de carácter local en barrancos y cauces menores, durante esta tarde.

Desde la CHE se recomienda a los ciudadanos estar atentos a la evolución de los datos meteorológicos e hidrológicos en la Agencia Estatal de Meteorología 'www.aemet.es' y en el SAIH Ebro 'www.saihebro.com', así como en la página web 'www.chebro.es' y en '@CH_Ebro'.

En su caso, siempre seguir las recomendaciones de los Servicios de Protección Civil, han apostillado desde la CHE.