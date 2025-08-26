La CHE alerta de crecidas en barrancos y cauces menores por lluvias intensas previstas en Navarra, Aragón y Cataluña

Aviso de la Aemet de lluvias intensas previstas en Navarra, Aragón y Cataluña - CHE

ZARAGOZA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha alertado de crecidas en barrancos y cauces menores la tarde de este martes por las tormentas y lluvias intensas previstas por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) que ha establecido aviso amarillo en Navarra, Aragón y Cataluña.

Los avisos amarillos de la Aemet por posibles tormentas y lluvias intensas prevén, hasta 20 litros por metro cuadrado en 1 hora, en el Pirineo, Prepirineo y comarca zaragozana de las Cinco Villas. Este aviso por lluvias intensas también afectaría, según el pronóstico de Aemet, a Navarra, Cataluña (Lérida).

Desde la CHE se recomienda a los ciudadanos estar atentos a la evolución de los datos meteorológicos e hidrológicos en la Agencia Estatal de Meteorología 'www.aemet.es' y en el SAIH Ebro 'www.saihebro.com', así como en la página web 'www.chebro.es' y en '@CH_Ebro'.

Asimismo, han instado a seguir siempre las recomendaciones de los Servicios de Protección Civil.