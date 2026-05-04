La CHE alerta de crecidas súbitas en cauces menores y barrancos en buena parte de la Cuenca del Ebro

La CHE alerta alerta de crecidas súbitas en cauces menores y barrancos en buena parte de la Cuenca del Ebro - CHE

ZARAGOZA 4 May. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha alertado de la posibilidad de que se puedan producir crecidas súbitas importantes en cauces menores y barrancos en buena parte de la cuenca del Ebro, con mayor relevancia en el sur de Navarra, durante la jornada de este lunes, 4 de mayo.

Desde la CHE han lanzado esta alerta tras los avisos amarillos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) por riesgo de lluvias intensas que pueden afectar a buena parte de la Cuenca del Ebro.

El aviso de la AEMET por lluvias intensas y las probables crecidas súbitas afectarían a Castilla y León (Burgos), La Rioja, Navarra, País Vasco, Aragón, Cataluña y la Comunidad Valenciana (Castellón).

Desde la CHE se recomienda a los ciudadanos estar atentos a la evolución de los datos meteorológicos e hidrológicos en la Agencia Estatal de Meteorología y en el SAIH Ebro 'www.saihebro.com', así como en esta página web. Y, en todo caso, siempre seguir las recomendaciones de los servicios de Protección Civil.