La CHE alerta de crecidas súbitas en cauces menores y barrancos en buena parte de la Cuenca del Ebro

La CHE alerta alerta de crecidas súbitas en cauces menores y barrancos en buena parte de la Cuenca del Ebro
La CHE alerta alerta de crecidas súbitas en cauces menores y barrancos en buena parte de la Cuenca del Ebro - CHE
Europa Press Aragón
Publicado: lunes, 4 mayo 2026 14:21
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ZARAGOZA 4 May. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha alertado de la posibilidad de que se puedan producir crecidas súbitas importantes en cauces menores y barrancos en buena parte de la cuenca del Ebro, con mayor relevancia en el sur de Navarra, durante la jornada de este lunes, 4 de mayo.

Desde la CHE han lanzado esta alerta tras los avisos amarillos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) por riesgo de lluvias intensas que pueden afectar a buena parte de la Cuenca del Ebro.

El aviso de la AEMET por lluvias intensas y las probables crecidas súbitas afectarían a Castilla y León (Burgos), La Rioja, Navarra, País Vasco, Aragón, Cataluña y la Comunidad Valenciana (Castellón).

Desde la CHE se recomienda a los ciudadanos estar atentos a la evolución de los datos meteorológicos e hidrológicos en la Agencia Estatal de Meteorología y en el SAIH Ebro 'www.saihebro.com', así como en esta página web. Y, en todo caso, siempre seguir las recomendaciones de los servicios de Protección Civil.

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