La CHE alerta de crecidas súbitas en cauces menores y barrancos en Teruel, Tarragona y Castellón por riesgo de tormentas

La CHE alerta de crecidas súbitas en cauces menores y barrancos en Teruel, Tarragona y Castellón por riesgo de tormentas
La CHE alerta de crecidas súbitas en cauces menores y barrancos en Teruel, Tarragona y Castellón por riesgo de tormentas - CHE
Europa Press Aragón
Publicado: miércoles, 22 julio 2026 16:12
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ZARAGOZA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha advertido de la posibilidad de que se puedan producir crecidas súbitas en cauces menores y barrancos, con un tiempo de concentración inferior a 3 horas, en el sector más suroriental de la cuenca del Ebro, este miércoles 22 de julio, que afectaría a Teruel, Tarragona y Castellón.

Esta alerta de la CHE es consecuencia de los avisos amarillos establecidos por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMet) ante el pronóstico de tormentas.

Desde la CHE se recomienda a los ciudadanos estar atentos a la evolución de los datos meteorológicos e hidrológicos en la Agencia Estatal de Meteorología y en el SAIH Ebro 'www.saihebro.com', así como en esta página web. Y, en todo caso, siempre seguir las recomendaciones de los Servicios de Protección Civil.

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