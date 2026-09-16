La CHE alerta de crecidas súbitas por lluvias en cauces menores y barrancos en Teruel, Zaragoza, Castellón y Tarragona

Archivo - Crecida de un cauce de un río. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha advertido de la posibilidad de que puedan producirse crecidas súbitas en barrancos y cauces menores, en la tarde de este miércoles, 16 de septiembre, en cuencas correspondientes a las provincias de Teruel, Zaragoza, Castellón y Tarragona.

Para este jueves, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido avisos naranjas y amarillos de por riesgo de lluvia intensa en las zonas citadas.

Desde la CHE se recomienda a los ciudadanos permanecer atentos a la evolución de los datos meteorológicos e hidrológicos en la Agencia Estatal de Meteorología y en el SAIH Ebro --'www.saihebro.com'--. Y, en todo caso, siempre seguir las recomendaciones de los Servicios de Protección Civil.