La CHE alerta de posibles de crecidas súbitas en la parte más occidental de la cuenca del Ebro y la provincia zaragozana

Archivo - Una zona de arbolado anegada por el agua - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) intensifica la vigilancia y recuerda la posibilidad de crecidas súbitas de carácter local en barrancos y cauces menores de estas mismas zonas de la cuenca del Ebro, principalmente en aquellas áreas donde descarguen los chubascos más intensos, que se estima sean en la parte más occidental de la cuenca del Ebro y la provincia de Zaragoza.

Desde la CHE han lanzado este anuncio ante los avisos amarillos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) por riesgo de tormentas en la mitad occidental de la cuenca del Ebro y en la ribera e Ibérica zaragozanas. Se descartan crecidas importantes en cauces principales.

Este aviso afecta a Castilla y León (Burgos), Navarra, La Rioja, País Vasco (Álava) y Aragón (Zaragoza) durante la tarde de la jornada de este martes, 21 de abril.

Desde la CHE se recomienda a los ciudadanos estar atentos a la evolución de los datos meteorológicos e hidrológicos en la Agencia Estatal de Meteorología y en el SAIH Ebro 'www.saihebro.com', así como en esta página web. Y, en todo caso, siempre seguir las recomendaciones de los Servicios de Protección Civil.