La CHE recomienda bañarse sólo en zonas oficiales y extremar siempre las precauciones

Archivo - La CHE recomienda bañarse "solo en zonas oficiales declaradas por ccaa" en los ríos y embalses - CHE - Archivo

ZARAGOZA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha recordado, al inicio de la época de baño, los consejos a tener en cuenta para que el baño sea seguro, que pasan por hacerlo sólo en zonas oficiales y extremando siempre las precauciones.

Así, el organismo de cuenca ha reiterado que el baño está prohibido en los entornos de las presas, así como en canales y balsas, ya que las corrientes pueden arrastrar a los bañistas y existen remolinos.

En tramos de río con centrales hidroeléctricas, el caudal puede variar súbitamente, ya sea aguas abajo de la central, o aguas abajo de la toma de agua. Suele estar advertido con carteles de que es peligroso entrar en el cauce. Tampoco está permitido el baño en algunos espacios naturales protegidos o junto a tomas de agua para abastecimiento.

En el resto de zonas, el baño es libre y es responsabilidad de quien lo practica. El baño es un uso común contemplado en la Ley de Aguas, lo que implica que no hace falta autorización para bañarse en el Dominio Público Hidráulico --ríos, lagos, embalses--.

No obstante, la CHE ha advertido de que el río es un medio natural que, por su propia dinámica, entraña una peligrosidad que se debe conocer: cambia de un año a otro y puede ocultar ramas y troncos; y es muy peligroso saltar al río desde altura --rocas, presas, puentes, árboles--.

Del mismo modo, se recomienda extremar la vigilancia y protección de los menores, personas mayores y otros colectivos vulnerables, evitando que se bañen sin supervisión y prestando especial atención a las condiciones del entorno.

Las zonas de baño oficiales son lugares donde la autoridad sanitaria garantiza la calidad del agua, y se prestan una serie de servicios a los bañistas, motivo por el que la CHE aconseja el baño en ellas.