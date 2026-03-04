Chueca aboga por los consensos para "no dar pasos atrás" en los avances de la igualdad con "políticas reales"

Colocación de la tradicional pancarta con el lema 'Zaragoza es igualdad', con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha considerado que es "muy importante" llegar a consensos y la coordinación institucional para no dar pasos atrás en la igualdad y los derechos conquistados, que no solamente se logran "con gestos" como colocar una pancarta en el balcón del Ayuntamiento, sino con "políticas reales" que pongan de manifiesto que "hay una igualdad real en la ciudad y en la sociedad".

Chueca ha colocado la tradicional pancarta con el lema 'Zaragoza es igualdad', con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, y ha estado acompañada por concejales de todos los grupos municipales, excepto de Vox.

En declaraciones a los medios de comunicación, Chueca ha explicado que el Ayuntamiento de Zaragoza trabaja por la igualdad de las mujeres "hoy y todos los días del año" en referencia a no solo el día que se conmemora el 8 de marzo. "Sobre todo desde que gobernamos en la ciudad, el Partido Popular lo ha demostrado no solamente con pancartas y con gestos simbólicos que son importantes, sino también con hechos".

Al respecto, ha comentado que el presupuesto municipal desde 2019 en materia de igualdad ha incrementado un 60 por ciento y desde que ella es la alcaldesa de Zaragoza en 2023 el aumento ha sido de un 15 por ciento.

A su parecer, este incremento presupuestario es, "sin duda, el primer paso" para después poder desarrollar mejores acciones y políticas que ayuden a fomentar la igualdad de las mujeres.

"Aunque hemos avanzado mucho en los últimos años, todavía queda mucho por hacer en la autonomía de las mujeres", ha reconocido la alcaldesa para destacar la importancia de los programas que fomentan la formación y la empleabilidad para "no tener dependencias y que no sea un lastre a la hora de tener una vida plenamente autónoma".

VIOGÉN

También, ha querido hacer notar que en su mandato se ha dado un paso importante con la firma del acuerdo de VioGén para que Zaragoza forme parte del programa de defensa de las mujeres, que "llevaba tanto tiempo esperando".

Ha recordado que ha sido el anterior alcalde, Jorge Azcón, quien inicia la adhesión a este programa y también con el PP se ha culminado la tramitación, que estará en vigor, en breve, porque se están ultimando los detalles técnicos con el Ministerio de Interior.

"En definitiva, seguimos avanzando y seguimos trabajando para que las mujeres disfruten de una igualdad plena en la ciudad de Zaragoza", ha concluido.