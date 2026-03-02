Chueca asegura que aunque se recurra la nueva ZBE "no habrá riesgo" porque Zaragoza ya tiene ordenanza

ZARAGOZA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha asegurado que aunque se recurra judicialmente la modificación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) durante su tramitación administrativa "no habrá riesgo" porque la capital aragonesa "a diferencia de otras ciudades" ya cuenta con una ordenanza que regula este perímetro de acceso.

Chueca ha destacado que Zaragoza cumple con la ley porque la legislación exige que la ciudad tenga desde diciembre de 2025 una ZBE regulada y "es lo que se ha hecho en el plazo legal". "Estoy muy tranquila", ha recalcado.

En declaraciones a los medios de comunicación, Chueca ha explicado que se lleva a cabo esta nueva ordenanza y se presenta una recurso, es "obvio" que se puede demorar el tiempo como ocurre con cualquier contrato o con cualquier ordenanza o procedimiento administrativo.

"Si se demora, la ciudad no va a estar en riesgo porque va a tener una ordenanza que cumple con la ley, con lo cual no tenemos ningún motivo para preocuparnos", ha zanjado.

La modificación de la ZBE para adaptarla a la contaminación que registre la ciudad es una de las exigencias de Vox por aprobar el presupuesto de 2026 como también estudiar la simplificación de la estructura municipal, mediante la fusión de organismos como sociedad y patronatos.

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

Al respecto, ha asegurado que "de momento, no hay ninguna novedad" para estimar que a lo largo de esta semana, que "es corta" --por la celebración de la Cincomarzada-- no tiene problema alguno en comenzar a trabajar "inminentemente".

Chueca, ha precisado que lo "más importante ahora mismo" es "cumplir" con los compromisos a los que ha llegado con el grupo municipal de Vox, pero "más importante que todo ello" es trabajar con su equipo de gobierno para todas las partidas del presupuesto, que al final son proyectos políticos y proyectos de gestión de la ciudad, se pongan en marcha y los zaragozanos no sufran demoras en la prestación de los servicios y en la ejecución de las inversiones aprobadas".

De hecho, ha explicado que la fusión de la sociedad municipal Zaragoza Cultural y el Patronato Municipal de las Artes Escénicas y de la Imagen (PMAEI) "ya era un proyecto y hay trabajo hecho", porque la consejera municipal de Cultura, Sara Fernández, con su equipo ha estado analizando distintas posibilidades.

"Era una petición que nos hace Vox que tampoco viene de nuevas y que es algo que nosotros llevamos tiempo estudiando y analizando y por lo tanto no habrá ningún problema sentarse a ver con ellos cuáles son las mejores opciones y empezar a trabajar en esa cuestión", ha concluido.