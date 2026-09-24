Chueca avanza que la formación del Conservatorio Municipal Profesional de Música de Zaragoza comenzará el próximo curso

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, visita el Conservatorio Municipal Elemental de Música - LAURA TRIVES

ZARAGOZA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha visitado el Conservatorio Municipal Elemental de Música, coincidiendo con el inicio del curso, y ha dado a conocer nuevos detalles sobre el proceso de transformación del centro en Conservatorio Municipal Profesional de Música, que continuará siendo público y municipal, sostenido por el Ayuntamiento de Zaragoza y comenzará la formación el próximo curso académico.

La implantación de las Enseñanzas Profesionales comenzará en el curso 2027-2028 y se desarrollará de forma progresiva durante seis cursos lectivos, hasta completarse en 2032-2033.

Durante todo este proceso, y también una vez culminado, las Enseñanzas Elementales y Profesionales convivirán en el mismo centro, en el antiguo Cuartel de Palafox, manteniendo la actual actividad docente y garantizando la continuidad de la formación musical.

"Con este proyecto damos respuesta a una reivindicación histórica de las familias, del profesorado y del alumnado del Conservatorio y, al mismo tiempo, damos un paso más en nuestra apuesta por una Zaragoza que genera oportunidades y permite que el talento pueda formarse, crecer y desarrollar su futuro en nuestra ciudad", ha destacado Chueca.

Además, la alcaldesa ha añadido su intención de Zaragoza "siga reforzando unas enseñanzas artísticas públicas de calidad y que nuestros jóvenes no tengan que interrumpir su formación musical a las 12 años".

La transformación se llevará a cabo de forma progresiva mediante la incorporación del nivel profesional, sin sustituir las enseñanzas actuales. El alumnado podrá así continuar en el centro municipal hasta seis cursos más y finalizar su formación con la obtención del título profesional de Música.

DEMANDA

La creación del nivel profesional responde a una demanda mantenida durante años por las familias, el profesorado y el alumnado del centro. Hasta ahora, parte de los estudiantes que finalizaban las Enseñanzas Elementales encontraban dificultades para continuar su formación profesional en Zaragoza debido a la oferta disponible.

La alcaldesa ha recorrido las instalaciones del Cuartel de Palafox, ha asistido al desarrollo de varias clases y ha mantenido un encuentro con representantes del Servicio de Educación, el equipo directivo y el claustro.

Durante la visita, el profesorado ha querido agradecer el impulso dado a la profesionalización del Conservatorio, anunciada por Chueca el pasado mes de julio durante el Debate sobre el Estado de la Ciudad. El encuentro ha finalizado en la sala de ensayos con una breve interpretación musical.

La planificación elaborada por el Ayuntamiento prevé aprovechar las actuales instalaciones del Conservatorio, adecuadas para asumir progresivamente la ampliación de la oferta educativa. El proyecto se apoyará además en el actual claustro, integrado por docentes que cuentan con la titulación superior correspondiente y están capacitados para impartir las distintas etapas formativas.

DOS PROFESORES MÁS

Actualmente, el Conservatorio Municipal Elemental de Música atiende a aproximadamente 290 alumnos. La previsión es que, una vez completada la implantación de las Enseñanzas Profesionales en 2032-2033, el centro pueda alcanzar en torno a 330 estudiantes entre ambos niveles educativos.

De acuerdo con las estimaciones actuales, para afrontar este incremento de actividad sería necesaria únicamente la incorporación de dos profesores de música, correspondientes a plazas de las que el Servicio de Educación ya dispone en situación de vacante. Por este motivo, la planificación municipal prevé que la implantación de las nuevas enseñanzas no comporte un incremento presupuestario significativo.

MÁS FORMACIÓN Y NUEVAS AGRUPACIONES MUSICALES

La ampliación permitirá al alumnado continuar su itinerario formativo durante seis cursos adicionales y profundizar en su preparación técnica, interpretativa y artística. El proyecto contempla además la creación de agrupaciones estables vinculadas al currículo profesional, como una orquesta sinfónica, una orquesta de cuerda, una banda de música y distintas formaciones de cámara.

Estas agrupaciones podrán participar en conciertos, audiciones y actividades municipales y facilitarán que los estudiantes incorporen experiencias interpretativas reales a su formación. El Ayuntamiento trabaja además con la perspectiva de desarrollar una red de conciertos en los centros cívicos, con especial protagonismo del Centro Socioeducativo de Las Armas.

La profesionalización del Conservatorio se integra, asimismo, en la estrategia municipal para seguir fortaleciendo las enseñanzas artísticas y favorecer la colaboración con el Conservatorio Municipal Profesional de Danza.

El objetivo a largo plazo es avanzar en el desarrollo del Cuartel de Palafox como un espacio de referencia para la educación y la creación artística, reuniendo y conectando diferentes disciplinas y reforzando el papel de las enseñanzas artísticas municipales en la vida cultural de Zaragoza.