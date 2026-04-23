Chueca celebra una multitudinaria jornada de encuentro ciudadano en torno a la lectura

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, en uno de los stand del Día de Libro. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha visitado el centro de la ciudad, donde 115 expositores participan en el Día del Libro, iniciativa organizada por la Comisión Permanente del Libro (COPELI) y respaldada por el Ayuntamiento de Zaragoza, el Gobierno de Aragón y la Diputación Provincial de Zaragoza.

Chueca ha querido compartir este día en el que los vecinos de la ciudad se arremolinan en el Paseo de la Independencia en busca de nuevas historias y sus autores de referencia. La regidora ha recorrido esta feria, que se ha extendido a Santa Engracia y Plaza de Salamero,.

Este evento destinado al público en general, se desarrolla desde las 9.30 horas hasta las 21.30 horas, con una intensa programación de firmas, actividades culturales y reparto de materiales informativos. Como marca la tradición, se repartirán 6.550 claveles, 5.000 programas de mano y 10.000 marca páginas con acceso mediante QR a toda la programación disponible en la web: www.feriadellibrodezaragoza.com. Los libreros tienen permitido un descuento en los ejemplares que vendan de hasta el 10% si lo desean.

Los lectores buscan las opciones favoritas entre los grandes éxitos, clásicos literarios, publicaciones infantiles o cómics. En total, 350 autores y 115 expositores. Natalia Chueca ha destacado que "el éxito rotundo que tiene este día festivo, es un gran triunfo de la Cultura. En el día grande para todos los aragoneses, miles de zaragozanos dedican una parte del día a pasear por estos puestos en busca de nuevas historias. Tanto es así, que en los últimos años hay algo que se repite. Este Día del Libro amplía su espacio, otra vez, y ahora traslada también el evento a la Plaza de Salamero".

Chueca ha apuntado que "Los profesionales del sector en toda España lo tienen marcado en el calendario y, como zaragozana, es un orgullo saber que el amor por los libros sigue manteniendo su vigor en la ciudad".

La autora del cartel de este año es Pilar Aznar, diseñadora en el estudio 12caracteres. En esta ocasión y según ha dicho la propia autora el cartel "parte de una idea sencilla: las letras capitulares, las que abren un texto o un párrafo y que, con su mayor tamaño, marcan el comienzo de la lectura, y con ello se abre una ventana al descubrimiento, al aprendizaje y a todo lo que un libro está a punto de ofrecer. Un símbolo profundamente ligado al acto de leer".