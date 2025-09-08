Chueca confía en que los trabajadores del autobús y Avanza lleguen a un acuerdo en tres días

ZARAGOZA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha confiado en los trabajadores del autobús urbano y la dirección de la empresa Avanza lleguen a un acuerdo sobre el convenio colectivos para incluir en los nuevos pliegos de licitación de este servicio público.

"Espero y confío en que en estos tres días que se han dado de plazo puedan cerrar con éxito ese convenio y que el grupo de trabajo que está cerrando los pliegos, si son tres días, tenga la posibilidad de introducir esos cambios", ha apuntado.

Chueca ha precisado que, como ya les avisaron "hace tiempo al comité", el Gobierno de Zaragoza tiene unos plazos que cumplir y ha recordado que, tal y como les pidieron ya se ha ampliado para poder llegar a un acuerdo sobre el convenio colectivo",

Con esta ampliación del plazo el Gobierno de la ciudad ha mostrado la "la buena voluntad" para permitir que ese nuevo convenio se pueda incorporar al nuevo pliego de licitación.

"Y ahora lo que les solicitamos es que ellos también, tanto empresa como comité, tengan a bien avanzar en esas negociaciones para encontrar ese equilibrio y ese nuevo convenio y que podamos, entre todos, introducirlo en el nuevo contrato", ha añadido.

Ha recordado que este mismo lunes, hay una reunión de trabajo en el área de Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza "y se va a seguir trabajando. No podemos esperar más", ha zanjado.

LOS PAROS

Esta madrugada ambas partes han acordado, en el SAMA, darse un plazo de tres días para intentar cerrar un acuerdo sobre el convenio colectivo, lo que implica suspender los paros parciales estos tres días.

El calendario de paros parciales inicial acordado por el comité de empresa es del 8 al 3 de octubre, de lunes a viernes, de 12.30 a 13.30 y de 14.30 a 15.30 horas.

Del 4 al 13 de octubre, de lunes a domingo, será de 08.00 a 09.00, de 12.30 a 13.30, de 14.30 a 15.30 y de 20.00 a 21.00 horas. Entre el 14 al 31 de octubre, de lunes a viernes, serán de 12.30 a 13.30 y de 14.30 a 15.30 horas.

Además, se establecen horarios específicos de paro en los distintos servicios --conductores, inspección, oficinas, taller y recaudación--.