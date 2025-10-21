Chueca confía en volver a llegar a un acuerdo con Vox para aprobar el presupuesto de Zaragoza de 2026

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, y en primer plano de espaldas el concejal de Vox, Armando Martínez - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha confiado en poder llegar a un acuerdo con el grupo municipal de Vox para aprobar el proyecto de presupuesto de 2026, al igual que ha alcanzado en los ejercicios anteriores de este mandato.

"Vamos a ver, me gustaría y en eso estamos estos días. Después de las fiestas del Pilar nos hemos puesto a trabajar más en los números y en el despacho y estamos teniendo reuniones internas para ir componiendo el presupuesto desde todas las áreas", ha informado la alcaldesa.

En declaraciones a los medios de comunicación, Chueca ha añadido que después de esas reuniones de las distintas áreas del Gobierno de la ciudad "se irá viendo" para añadir que tiene pendiente con Vox una reunión. "A ver si somos capaces, un año más, de llegar a un acuerdo", ha confiado.