Chueca cree difícil los acuerdos con el PSOE en Zaragoza por el "seguidismo a Sánchez" y confía en avanzar con Vox y ZeC

ZARAGOZA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha lamentado la "oportunidad perdida" para el PSOE que ante la mano tendida y la posibilidad de buscar consensos se ha encontrado con una portavoz --Lola Ranera-- que "está más en el seguidismo a las políticas de Sánchez y a las necesidades del Gobierno de España que a las necesidades de la ciudad de Zaragoza".

Ha estimado que "lamentablemente va a ser difícil" llegar a esos acuerdos y a esos consensos que se necesita para defender a Zaragoza, poder hacer seguir haciendo y construyendo ciudad "cuando se está poniendo por delante los intereses del Gobierno de Sánchez, de su portavoz, Pilar Alegría, y los intereses del Partido Socialista por delante de los intereses de Zaragoza".

Ha abundado en que es "difícil" que puedan encontrar acuerdos cuando se está "rechazando" llegar a acuerdos para políticas de vivienda o llegar a acuerdos para la defensa de la financiación local, las ordenanzas o de presupuestos "lo cual ya se hace totalmente imposible".

Su impresión es que en los próximos dos años Zaragoza va a poder seguir avanzando "gracias a otros partidos, a otros grupos más responsables, como es el caso de Vox o como es el caso, incluso, de Zaragoza en Común donde durante este año hemos llegado a acuerdos puntuales y podemos seguir encontrando esos consensos siempre poniendo a Zaragoza en el centro y la defensa de los zaragozanos en el centro".

Por ello, ha estimado que "ahí va a haber más espacios de consenso" y ha observado que "el camino está abierto" para seguir trabajando para que Zaragoza "no pare, siga esta transformación y crecimiento en la que está inmersa" en la que se llevan a cabo renovación de calles y proyectos que "llevaban años siendo promesas y que no veían el momento de hacerse realidad equipamientos públicos inversiones en récord en todos los barrios, junto a la mejora de los servicios públicos".

PRESUPUESTO

Chueca ha reconocido que su objetivo es aprobar el presupuesto antes de fin de año. "Sería un hito porque no ha pasado nunca en el Ayuntamiento de Zaragoza, por lo menos hace años, y por lo tanto estamos trabajando para que eso pueda ser una realidad", ha comentado.

Por ello, este primer encuentro con los grupos municipales de la oposición está focalizado en poder explorar esos espacios para poder sacar adelante tanto las ordenanzas fiscales como los próximos presupuestos.

En cuanto a las tasas del agua y basura, ha precisado que "no se está hablando de subidas", sino que está explorando en qué espacios se podría encontrar un consenso con los distintos grupos políticos y ver cuáles son las opciones que ellos también plantean. "Yo he planteado hipótesis y a partir de aquí ya he visto la respuesta que tenía por parte de cada uno de los grupos", ha concluido.