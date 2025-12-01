Chueca cree que "nada debería condicionar" el presupuesto municipal de 2026, ni un posible adelanto electoral en Aragón

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha informado de que la negociación con Vox del presupuesto municipal de 2026 "está prácticamente cerrada", ha reiterado su interés en presentar el proyecto antes de fin de año y ha sido tajante al asegurar que "nada debería condicionar" el presupuesto de 2026, ni un posible adelanto electoral en Aragón.

"En principio --ha argumentado-- yo creo que nada lo debería condicionar, porque nuestro proyecto, como he dicho otras veces, es un proyecto de ciudad, es un proyecto de invertir en las obras que necesita la ciudad, en los servicios municipales y por lo tanto, de momento, no tengo noticias de que pueda condicionarles a Vox darnos apoyo en caso de que haya unos adelantos electorales o no".

Al respecto, ha comentado que "también en el Gobierno de Aragón están negociando para evitar ese adelanto electoral" y por lo tanto ha emplazado al resultado de esas negociaciones, que ha confiado en que "lleguen a buen término".